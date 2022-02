Estados de EEUU relajan el uso de mascarilla, pero Gobierno de Biden es cauto

Washington, 9 feb (EFE).- Cada vez más estados de EE.UU. están relajando el uso de la mascarilla, los últimos en anunciarlo Nueva York y Massachusetts este miércoles, pese a que el Gobierno del país se mostró cauto sobre el levantamiento de las restricciones, dado el repunte de muertes por la variante ómicron del coronavirus. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, levantó el mandato de llevar mascarilla en la mayor parte de sitios cerrados por "el progreso tremendo" en la reducción de los contagios de la covid-19, lo que permite que el estado pase a "una nueva fase". Según datos proporcionados por la gobernadora, las hospitalizaciones han descendido el 63% entre el 12 de enero y este miércoles, lo que, en su opinión, ha incrementado la confianza a la hora de adoptar una decisión. "¿Por qué pasa todo esto? Porque los neoyorquinos y los negocios dieron un paso adelante e hicieron lo correcto", dijo Hochul. La obligatoriedad de cubrirse la boca estaba vigente en todo tipo de espacios cerrados en el estado de Nueva York, incluidos comercios, transporte público y empresas privadas, bajo pena de una multa de 1.000 dólares que llegó a imponerse a personal de cafés o restaurantes en inspecciones sorpresa. LOS COLEGIOS DEBEN ESPERAR A MARZO EN NUEVA YORK Pese a relajar el requerimiento de llevar tapabocas en la mayor de lugares públicos interiores, Hochul indicó que necesita más tiempo para tomar una decisión sobre los colegios, hasta marzo. En diciembre pasado un grupo de padres denunció el mandato de que los niños lleven mascarilla en el colegio al considerar que la orden supone un daño psicológico y físico para los menores. En paralelo, el gobernador de Massachusetts, el republicano Charlie Baker, informó este miércoles del levantamiento del mandato de llevar tapabocas en las escuelas. Baker justificó la decisión por las altas tasas de vacunación y la disponibilidad de test rápidos caseros para los trabajadores de centros educativos y los estudiantes. La medida de Nueva York y Massachusetts sigue a los anuncios esta semana de Nueva Jersey, Delaware, California y Oregón -todos ellos con gobernadores demócratas- de relajar los mandatos de llevar mascarillas en los colegios y otros espacios cerrados en las próximas semanas. Se espera que Illinois, también con gobernador progresista, haga un anuncio en ese sentido este miércoles. LOS CASOS BAJAN PERO LA MUERTES SUBEN Estas decisiones se producen en un momento en que los nuevos casos de covid-19 en EE.UU., donde la variante dominante es ómicron, llevan en caída libre desde mediados de enero, de acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Esas estadísticas revelan que el país ha pasado de tener una media semanal de más de 805.000 nuevos contagios diarios a un promedio de 247.000 en las últimas siete jornadas. Aun así, el Gobierno del presidente Joe Biden se mostró precavido y recomendó que se siga usando la mascarilla por el alto número de hospitalizaciones y muertes. Al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa de la Casa Blanca sobre la covid-19, la directora de los CDC, Rochell Walensky, fue contundente este miércoles. "Esas decisiones se están tomando a nivel local, pero en este momento seguimos recomendando llevar mascarilla en zonas con altos contagios. Eso es gran parte del país ahora, en los lugares públicos cerrados", apuntó. No obstante, remarcó que los CDC siguen actualizando sus recomendaciones en base a los datos de los que disponen. LOS CDC PIDEN NO RELAJAR EL USO DE LA MASCARILLA En otro instante de la rueda de prensa, Walensky volvió a ser cuestionada sobre si los CDC van a ofrecer algún tipo de nueva recomendación sobre el uso de la mascarilla, que pueda servir a los gobernadores de los estados a tomar la decisión de si relajan o no los mandatos. Walensky recordó que las hospitalizaciones y los fallecimientos por covid-19 siguen siendo altos, por lo que los CDC no están aún en posición de aconsejar un relajamiento en el uso del tapabocas. El número de muertes por coronavirus no ha parado de aumentar en EE.UU. desde finales de 2021: El 26 de diciembre había una media semanal de 249 nuevos decesos diarios, mientras que a fecha del 7 de febrero se han disparado a 3.176 al día, indican los CDC. Los ingresos hospitalarios han descendido en las últimas siete jornadas, aunque siguen siendo altos, con un promedio diario de 13.000, frente a la media de 17.000 al día de la semana anterior. EE.UU. es el país más afectado por el coronavirus con más de 77 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y más de 909.000 fallecimientos, dicen los números de la Universidad Johns Hopkins. EFE ssa/afs (foto)(vídeo)(audio)