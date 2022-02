Ente electoral mexicano llama a López Obrador a no hablar de referéndum

Ciudad de México, 8 feb (EFE ).- La autoridad electoral mexicana informó este martes que dictó una medida cautelar contra el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para que se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad en la consulta de revocación del mandato presidencial que se llevará cabo el 10 de abril. En un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que la medida es una tutela preventiva -protección contra el peligro de una conducta ilícita o probablemente ilícita- para que López Obrador "se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato". Así como de revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas, "con la intención de que su actuar se encuentre dentro de los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, sin interferir en el proceso de revocación de mandato. La medida surgió de una denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) "por la presunta indebida utilización de recursos públicos y la ilegal promoción del proceso de revocación de mandato, ante las manifestaciones del mandatario mexicano en su conferencia matutina del 2 de febrero de 2022. La Comisión del INE declaró procedente dictar la tutela preventiva al advertir, desde una perspectiva preliminar, que los hechos denunciados "son posiblemente ilícitos, ya que durante la conferencia del presidente "se posicionó respecto al proceso de revocación de mandato". Además, exhortó a los servidores públicos de todos los niveles de Gobierno a cumplir la restricción de promover la consulta, conforme a la Ley. Apenas el pasado viernes, el INE aprobó la convocatoria para llevar a cabo la consulta sobre la revocación del mandato presidencial, primer ejercicio de su tipo en la historia del país. Ese día el INE recordó que durante el tiempo que comprende el proceso, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, "deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de Gobierno". El lunes, ante el inicio de la veda por la consulta, el presidente mexicano dijo que su Gobierno consultará al Poder Judicial para que le aclare qué puede informar y qué no. Además, dijo que necesita saber qué puede hacer para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), programada para el próximo 21 de marzo. "Necesitamos preguntar qué puedo hacer el 21 de marzo porque se va a inaugurar el aeropuerto, entonces puede ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada", expuso. Durante el proceso, el INE suspendió algunos procedimientos para la organización de la consulta al considerar que el Congreso, dominado por el oficialismo, no le otorgó suficiente presupuesto para su convocatoria. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México rechazó otorgar más recursos al INE para organizar la consulta sobre la revocación de mandato presidencial. La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases. EFE jmrg/cpy