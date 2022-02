El principal acusado del juicio del 13-N: "No he matado ni herido a nadie"

París, 9 feb (EFE).- Salah Abdeslam, el principal acusado y único superviviente de los grupos yihadistas que participaron en los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, con 130 muertos y cientos de heridos, aseguró hoy que no mató ni hirió a nadie y criticó que se enfrente por ello a una cadena perpetua. "No he matado ni herido a nadie, ni siquiera un rasguño", dijo ante el Tribunal de lo Criminal de París, que hoy y este jueves lo interroga por primera vez sobre su radicalización y el periodo anterior a septiembre de 2015. Abdeslam, de 32 años, admitió que apoya al Estado Islámico, pero criticó que se le esté juzgando de forma "calumniosa" para - dijo - intentar dar ejemplo: "En los casos de terrorismo las penas pronunciadas son extremadamente duras a veces contra gente que no ha herido ni matado a nadie", destacó. EFE mgr/rcf/jgb