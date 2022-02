El Gobierno italiano prepara medidas contra el encarecimiento de la energía

Roma, 9 feb (EFE).- El primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció hoy que prepara un paquete de medidas "de amplia envergadura" para paliar el encarecimiento de las facturas de la energía entre las familias y las empresas del país, después de que en los últimos meses el Ejecutivo haya desembolsado más de 10.000 millones de euros para ese fin. "El Gobierno no olvida el presente y el presente hoy nos muestra una realidad caracterizada por los problemas de familias y empresas debido al aumento de los precios de la energía eléctrica", sostuvo el primer ministro desde la ciudad de Génova (noroeste). Por eso, aseguró que está preparando un paquete de medidas de "amplia envergadura" para aliviar esa situación y que se presentará "en los próximos días". Los precios de los bienes energéticos aumentaron este enero en un 38,6 % en términos interanuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat), que achaca la actual inflación al encarecimiento "sin precedentes" de este sector. El tema de los precios de las facturas de la luz o del gas es uno de los más candentes en Italia y, por ello, centra en la actualidad las acciones y reclamaciones de uno de los socios de la coalición de unidad de Mario Draghi, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini. Este celebró el anuncio del primer ministro porque considera este fenómeno "una emergencia nacional que amenaza con anular los beneficios de los fondos europeos y entorpecer la recuperación" tras la pandemia de coronavirus. Salvini comparó la factura de la luz de un comerciante que en enero del 2021 pagó 2.915 euros mientras que este año afrontó una factura de 5.605 euros. Hasta el momento el Gobierno italiano ha venido aprobando decretos con dinero para compensar el alza de las facturas energéticas, el último de 5.500 millones de euros, aunque en total las inversiones a tal fin alcanzan los 10.200 millones de euros. No obstante, con el último desembolso, del 21 de enero pasado, la patronal Confindustria alertó de que las medidas puntuales para taponar esta tendencia alcista "no bastan" sino que se requiere "un plan a medio y largo plazo" de abastecimiento, también nacional. EFE gsm/mr/ah