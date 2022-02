El exprimer ministro lituano dice que Rusia busca evitar la transición energética en la UE

Bruselas, 8 feb (EFE).- El exprimer ministro lituano y eurodiputado Andrius Kubilius señaló este miércoles que el objetivo de Rusia en el contexto de la escalada de precios de la energía es evitar la implementación del Pacto Verde Europeo para reducir la dependencia energética de la UE y sus emisiones de CO2. "Gazprom trabaja contra la implementación del Pacto Verde" porque reducir la dependencia en los hidrocarburos rusos tendría un "impacto mayor en la estructura económica de Rusia", señaló el político del Partido Popular Europeo (PPE) en un encuentro con la prensa. El jefe del Gobierno de Lituania entre 1999 y 2000 y entre 2008 y 2012, cercano a la oposición a Vladimir Putin y tradicionalmente muy beligerante contra el Kremlin, repasó los distintos motivos que habitualmente se atribuyen a Gazprom para explicar que no envíe a Europa todo el gas que podría, pese a que hasta ahora se le consideraba un proveedor fiable. Mientras que los análisis más frecuentes relacionan esa actitud de Moscú con una presión para lograr el permiso germano y comunitario para operar el nuevo gasoducto Nord Stream II o como herramienta de presión geopolítica en el contexto de la tensión en torno a Ucrania, dijo Kubilius, el eurodiputado consideró que se trata de una maniobra de recorrido más largo. "Tenemos que estar preparados para (...) ataques híbridos del Kremlin", con elementos como manipulación de los mercados, agregó el democristiano báltico, quien auguró que el comportamiento de Rusia "no es accidental, no es una vez", sino que se proyectará "en esta década". Para apoyar su planteamiento, Kubilius se refirió a un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), que culpa en gran parte a Rusia de la situación de los precios en Europa, y a las dudas sobre la gasística rusa que ha manifestado la propia Comisión Europea, que está investigando los movimientos de Gazprom. "Es un planteamiento provocador que una empresa, en vista del aumento de la demanda, limite la oferta", dijo el pasado octubre la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, quien subrayó que se trata de "un comportamiento bastante raro en el mercado". Kubilius, que como vecino de Rusia dijo conocer "un poco el carácter de Moscú", añadió "lo que suele provocar un comportamiento más agresivo de Moscú es mostrar debilidad por nuestra parte, no mostrar fortaleza". EFECOM jaf/cat/prb (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)