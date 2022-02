El español Lliso, sexto y diploma en Big Air , que ganó el noruego Ruud

Shanghái (China), 9 feb (EFE).- El español Javier Lliso obtuvo el sexto puesto, y con ello el diploma olímpico, en el Big Air de freestyle o esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que ganó brillantemente el noruego Birk Ruud. Ruud, de 21 años, se valió de su excelente primer salto, de 95,75 puntos, para obtener una marca final de 187,75, superando así al estadounidense Colby Stevenson (183) y al sueco Henrik Harlaut (181) y haciéndole merecedor de la medalla de oro. Lliso, madrileño de 24 años y debutante en los JJ. OO. de Invierno, no empezó la final con buen pie al obtener 51,25 puntos en su primera intentona, pero en las dos siguientes sí rayó a gran nivel al marcar 89 y 82,5, respectivamente. Aunque sólo Lliso estuvo en la final, la representación española también contaba con Thibault Magnin, que no superó la calificación del lunes, que finalizó en el puesto número 28 de un total de 31 contendientes. La competición se disputó en el complejo de Shougang, que ha generado polémica debido a que se trata de una pista de esquí erigida justo al lado de una antigua planta siderúrgica. Clasificación de la final masculina de esquí acrobático 'big air': 1. Birk Ruud (NOR) - 187,75 puntos 2. Colby Stevenson (USA) - 183 3. Henrik Harlaut (SUE) - 181 4. Oliwer Magnusson (SUE) - 178,25 5. Leonardo Donaggio (ITA) - 172 6. Javier Lliso (ESP) - 171,5 7. Jesper Tjader (SUE) - 170,25 8. Alexander Hall (USA) - 160,75. EFE vec/arh