El entrenador Dennis Allen espera hacer historia con los Saints

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- Dennis Allen prometió se comprometió este martes a forjar una era de triunfos en la NFL como entrenador de los New Orleans Saints. "Deseo tomar las lecciones que he aprendido y construir sobre ellas para crear mi propio legado aquí con los New Orleans Saints", declaró Allen en su presentación. Allen, de 49 años, llega en sustitución de Sean Payton, quien renunció al cargo en enero pasado luego de 15 temporadas. Payton condujo a los Saints a la conquista del Super Bowl XLIV y se marchó con un saldo de 152 victorias y 89 derrotas. El nuevo entrenador trabajó en New Orleans como asistente entre 2006 y 2010. EN 2011 asumió como coordinador defensivo de los Denver Broncos. Regresó a los Saints en 2015 a órdenes de Payton. "Él me trajo aquí y fue lo más grande que me ha pasado. Aprendí muchas lecciones siendo parte de su personal", expresó. Con New Orleans, Dennis Allen tendrá su segunda oportunidad como entrenador en jefe en la NFL. La primera fue con los Raiders entre 2012 y 2014, con los que acumuló marca de ocho triunfos y 28 caídas. Admitió que Payton ha ejercido influencia en su formación, pero matizó que tiene un estilo definido. "No puedo negar todo lo que aprendí, pero sé que este es un trabajo que tienes que hacer con tu propia personalidad y esa es la forma en que planeo hacerlo", puntualizó. El gerente general de los New Orleans Saints, Mickey Loomis, explicó las características que incidieron en la designación de Allen. "Seleccionamos a Dennis por sus habilidades de liderazgo y enseñanza, por su perspicacia. Francamente, es un maldito buen entrenador de fútbol", precisó. Loomis recordó cuánto echaron de menos a Dennis Allen cuando partió a dirigir a los Raiders. "Odiamos cuando se fue en 2011 a Denver y luego a los Raiders, y no podríamos haber estado más emocionados cuando regresó a nosotros en 2015", comentó. El gerente general compartió con Allen los buenos resultados que Sean Payton tuvo en el equipo mientras fue el entrenador. "Hay que reconocer que Dennis ha sido fundamental en todo el éxito que hemos tenido en los últimos 15 años".