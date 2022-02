El argentino Tomas Saraceno sumerge a Nueva York en el universo de las arañas

Nueva York, 9 feb (EFE).- El artista argentino Tomás Saraceno, conocido por sus obras que tratan de crear una mayor conciencia del medioambiente que nos rodea, sumergirá los próximos dos meses a Nueva York en el universo arácnido con una enorme telaraña que invita al visitante a sentir, durante unos minutos, la libertad y la liviandad de la araña. Se trata de una exposición en el centro artístico The Shed, en el oeste de Manhattan, que inaugura este viernes la mayor muestra de Saraceno en EE.UU., en la que la joya de la corona es una enorme cúpula de 28 metros de diámetro y al menos 15 metros de alto en la que se han dispuesto redes metálicas elásticas que flotan en casi 12.800 metros cúbicos de espacio. Una de ellas, para los que no se sienten demasiado cómodos en las alturas, está suspendida a sólo 3,6 metros del suelo, y la otra, para los más osados, a doce metros. La obra interactiva, "Free the Air: How to Hear the Universe in a Spider/Web", se estrena en Nueva York, y lleva al visitante a caminar sobre la red metálica, para lo cual tiene que echar mano de una buena dosis de equilibrio, y a tumbarse y rodar sin complejos por la telaraña artificial. Tras una primera toma de contacto, la cúpula, inundada inicialmente de un blanco puro intensificado por una neblina, pasa a la oscuridad absoluta con el objetivo de crear una experiencia sensorial centrada en el tacto, con vibraciones y sonidos graves que recrean las ondas sonoras provocadas por los arácnidos cuando interactúan con sus telarañas. "Cerrad los ojos, cubrid vuestros oídos y sentid las vibraciones", dice el artista, de 49 años, sobre la enorme pieza de arte, creada para la exposición de The Shed, que ocupa tres cuartas partes del espacio de esta institución artística, nacida en 2019 para dar visibilidad a artistas emergentes. En el resto de la muestra, que ocupa la segunda y cuarta planta del centro artístico y que permanecerá abierta hasta el próximo 17 de abril, también puede verse el proyecto "Arachnophilia" del argentino, formado por grandes y complicadas telarañas protegidas por vitrinas y que pueden verse en detalle gracias unos potentes focos que las iluminan y la oscuridad de la sala en la que se encuentran. Desde 2006, Saraceno ha estado investigando las telarañas, que según numerosos estudios se pueden considerar una extensión del sistema sensorial e incluso cognitivo de las arañas, y no un ente separado del animal astrópodo. "Tomás (Saraceno) presenta la necesidad de reevaluar cómo percibimos y cómo operamos en el mundo y qué esperar de él, algo que consigue a través de colaboraciones interconectadas y no-jerárquicas entre lo humano y lo no humano", explicó la comisaria jefe de The Shed, Emma Enderby. "El aire y las partículas que lo definen las arañas y sus telarañas, y nuestros visitantes son todos protagonistas del 'Particular Matter' de The Shed", agregó. El objetivo de Saraceno con sus obras es el de pedir justicia medioambiental a través del replanteamiento de la relación del ser humano con los ámbitos terrestres, atmosféricos y cósmicos, así como de los conocimientos dominantes del "capitaloceno", que es como algunos historiadores llaman a la era actual, en la que la que la acción humana sobre el planeta está influenciada por relaciones económicas y políticas. Helen Cook