Redacción deportes, 9 feb (EFE).- El trimarán 'Use It Again' de Alex Pella y Romain Pilliard ha embarrancado en la bahia de Cook, al Este de la Isla Londonderry a la 01:00 horas de esta madrugada (06:00 hora española)sin que haya que lamentar daños personales de los dos patrones. Pella y Pilliard tienen puestos sus trajes de salvamento, mientras que el trimarán está en las rocas sin que se haya detectado daños en los cascos del barco. El viento del Noreste, con una intensidad de más de 20 nudos (38 km/h), que está barriendo la bahía y siendo aún de noche durante unas horas, los dos patrones han asegurado el trimarán y están a la espera de poder evaluar los daños. EFE 1010560 srb/og