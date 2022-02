Duque inicia en Luxemburgo una gira europea a pocos meses de dejar el cargo

Luxemburgo, 9 feb (EFE).- A pocos meses de terminar su mandato, el presidente de Colombia, Iván Duque, comenzó hoy en Luxemburgo una gira europea que le llevará también a Francia, Bélgica y Países Bajos y que será, según dijo, "una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales". Duque quiso señalar la "importancia" de su visita oficial a Luxemburgo, ya que es "la primera vez" que un presidente colombiano visita el Gran Ducado, desde que ambos países iniciaron formalmente sus relaciones bilaterales, de las que se cumplen ahora 51 años. "Tengo que subrayar que en este momento nuestras relaciones bilaterales están en nuestro punto más alto", dijo Duque en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. El jefe del Estado colombiano firmará mañana un Acuerdo de Doble Tributación entre ambos países, durante una visita en la que, según dijo, se intentará cerrar también un pacto en materia satelital. Duque apuntó también que "Luxemburgo ha sido muy activo en las conversaciones para proteger a los migrantes venezolanos" que han emigrado a su país vecino. "Vuestro apoyo es algo que valoramos y vuestra presencia en la mesa de donantes con una voz muy fuerte, voz que ha sido clave para pasar de las compromisos a los desembolsos" de dinero para ayudar a los "1,8 millones de hermanos y hermanas que han venido de Venezuela a Colombia buscando refugio", dijo. UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA Bettel, por su parte, que públicamente se comprometió hoy a viajar a Colombia aunque no concretó si antes o después de que Duque termine su mandato, lamentó que la Unión Europea y los países de América Latina no se hayan puesto de acuerdo aun para celebrar una cumbre al más alto nivel. "Hace siete años en los que no hemos tenido una reunión entre los países latinoamericanos y los países europeos en este contexto, pero sabemos que es difícil estar con personas ilegítimas alrededor de la mesa", señaló el primer ministro luxemburgués. En este sentido, Bettel se refirió a las "dictaduras" en Venezuela y Nicaragua, países a los que la Unión Europea mantiene sanciones contra miembros del gobierno. "Es importante apoyar a los demócratas en esos países", dijo Bettel, que apuntó también que para la UE "es importante llevar la estabilidad a esos países". El primer ministro luxemburgués destacó también que es "esencial superar el pasado violento" en Colombia y aseguró que "el reciente aniversario de los acuerdos de paz" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del que se han cumplido ya cinco años, es "muy importante". RESTO DE LA GIRA Tras su visita a Luxemburgo, Duque viajará el viernes a Brest (Francia), donde se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el marco de la cumbre "Un Océano". Posteriormente, el lunes 14 de febrero, se desplazará a Bruselas para mantener un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al día siguiente se verá en Estrasburgo (Francia) con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y pronunciará un discurso ante el plenario de la Eurocámara. Colombia y la UE firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para incrementar durante la próxima década la cooperación política. La UE, sin embargo, ha perdido peso económico en Colombia, ya que China le arrebató el año pasado el puesto como segundo socio comercial, por detrás de Estados Unidos. Más allá de sus encuentros con los presidentes de las instituciones comunitarias, el jefe del Estado colombiano tiene previsto reunirse también en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, organización a la que no pertenece Colombia, pero de la que es socio desde 2017. Duque estará también en París desde este jueves hasta el domingo y allí asistirá en la sede de la OCDE a la presentación del informe "Estudio Económico sobre Colombia" junto con el secretario general de ese organismo, Mathias Cormann, e intervendrá en una sesión especial del Consejo de la OCDE. Y terminará la gira europea en La Haya (Países Bajos), donde se reunirá con la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle, con el rey Guillermo y el primer ministro, Mark Rutte, así como con los máximos representantes de la Corte Penal Internacional. EFE (foto) (vídeo) drs/cat/fpa