Disney supera las estimaciones de ingresos trimestrales

Por Helen Coster y Eva Mathews

9 feb (Reuters) - Walt Disney Co informó el miércoles de unos ingresos del primer trimestre mejores de lo esperado, por una recuperación constante de sus parques temáticos estadounidenses durante la temporada de vacaciones y un fuerte crecimiento de los suscriptores de streaming.

Los ingresos totales de la empresa aumentaron un 34% a 21.820 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 1 de enero, superando la estimación de los analistas de 20.910 millones de dólares, según datos de Refinitiv.

Disney+, el servicio de streaming de la compañía, con dos años de funcionamiento, mantuvo el negocio a flote cuando la pandemia interrumpió sus parques temáticos, complejos turísticos y operaciones de cruceros.

Ahora, la relajación de las restricciones gubernamentales y la demanda reprimida han propiciado una fuerte asistencia a los parques temáticos nacionales a medida que el temor a ómicron han ido remitiendo.

Las acciones de la empresa de ocio subieron un 8% en las operaciones tras el cierre del mercado regular.

La ganancia neta de las operaciones continuas fueron de 1.150 millones de dólares, o 63 centavos por acción, en el trimestre, frente a los 29 millones de dólares, o 2 centavos por acción, del año anterior.

Los suscriptores de Disney+ se situaron en 129,8 millones al final del primer trimestre, frente a las estimaciones de Factset de 129,2 millones.

Los inversores están pendientes de la trayectoria de crecimiento del servicio de streaming en relación con su capacidad para alcanzar las previsiones para el año fiscal 2024.

En noviembre, el presidente ejecutivo Bob Chapek mantuvo la previsión anterior de la compañía de 230 millones a 260 millones de suscriptores de Disney+ para el final del año fiscal 2024.

Disney ha invertido miles de millones de dólares en la creación de nuevos programas para hacerse con una parte del mercado de vídeo en línea dominado por Netflix Inc., apostando su futuro a una estrategia directa al consumidor.

Durante el primer trimestre, Disney+ estrenó el primer episodio de "The Book of Boba Fett", sobre el cazarrecompensas de Star Wars; "The Beatles: Get Back", serie documental del cineasta Peter Jackson, y "Hawkeye", sobre el superhéroe de Marvel.

Disney anunció en noviembre que ofrecería un paquete de sus tres servicios de streaming, Disney+, Hulu y ESPN+, por 13,99 dólares al mes.

