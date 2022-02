Del Potro vuelve a jugar tras 965 días y pierde ante Delbonis por 6-1 y 6-3

Buenos Aires, 8 feb (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro, que no jugaba por una lesión desde el 19 de junio de 2019 y el sábado anunció que se ha planteado jugar sus últimos partidos como profesional, cayó este martes en su debut en el Abierto de Argentina ante su compatriota Federico Delbonis por 6-1 y 6-3. Del Potro, de 33 años, ganó el primer punto gracias a una pelota larga de Delbonis y generó la ovación del público. Sin embargo, el número 42 del mundo ganó el primer parcial sin mucho esfuerzo por 6-1 ante un Del Potro impreciso que se movió con lentitud, pero sin gestos de dolor. El exnúmero 3 del mundo, campeón de la Copa Davis en 2016, del Abierto de los Estados Unidos de 2009 y doble medallista olímpico (plata en Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012), intentó sacar ventaja con el saque y con su poderosa derecha, pero tuvo varios errores no forzados, sobre todo en el primer parcial. Delbonis aprovechó la falta de ritmo de su rival y buscó constantemente que Del Potro tuviese que moverse lo más posible. El mejor momento de 'la Torre de Tandil' fue durante la primera mitad del segundo parcial, en el que llegó a estar 1-2 y 2-3 arriba al mantener sus saques. El zurdo consiguió el quiebre en el séptimo juego, mantuvo sus saques, volvió a quebrar en el noveno y ganó el segundo parcial por 6-3. Cuando el partido estaba 6-1 y 5-3, Del Potro se largó a llorar y el estadio se puso de pie para vitorearlo. Del Potro, de 33 años, no jugaba desde el 19 de junio de 2019 y se sometió a cuatro cirugías en la rodilla derecha para intentar volver al circuito, la última en marzo pasado. Esa fue la octava operación que tuvo que realizarse el argentino, que se operó la muñeca derecha en 2010 y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015. En enero de este año confirmó que volvería a jugar tras poco más de dos años y medio en el Abierto de Argentina (y después en el Abierto de Río de Janeiro), pero días después sorprendió al anunciar que probablemente esté ante sus últimos partidos. “Esta vuelta al tenis posiblemente no sea así. Quizá sea una despedida más que un regreso”, sostuvo. LOS OTROS PARTIDOS DE ESTE MARTES Los españoles Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Andújar se clasificaron para los octavos de final al ganarle al chileno Alejandro Tabilo (6-2 y 6-4), al argentino Tomás Etcheverry (6-4 y 6-4), al chileno Nicolás Jarry (7(7)-(2)6 y 6-2) y al argentino Juan Ignacio Londero (6-2 y 6-4), respectivamente. Martínez enfrentará en octavos al cuarto preclasificado, el italiano Fabio Fognini. Munar será rival en octavos del local Diego Schwartzman, segundo clasificado, y Carballés del máximo candidato, el noruego Casper Rudd. Andújar jugará ante Delbonis. En cambio, el español Albert Ramos, campeón del Abierto de Córdoba, cayó ante el brasileño Thiago Monteiro por un doble 6-3. El próximo rival del brasileño será otro español, Fernando Verdasco. El argentino Sebastián Báez venció al danés Holger Rune, por 7(7)-(4)6 y 6-3. En octavos su rival será el italiano y tercer preclasificado Lorenzo Sonego. Este miércoles comenzarán los octavos de final. EFE sam/hbr (foto)