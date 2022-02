Comisión Electoral birmana investiga las cuentas del partido de Suu Kyi

Bangkok, 9 feb (EFE).- La Comisión Electoral de Birmania, formada por la junta militar tras el golpe de Estado de hace un año, investiga las cuentas de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido liderado por la derrocada Aung San Suu Kyi, según publica este miércoles la prensa oficialista. El organismo, que ha iniciado una auditoría sobre todas las formaciones políticas, indicó que la próxima semana será el turno de la LND y otras plataformas con sede en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, publica el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares. La comisión, que ya ha estudiado las cuentas de 67 partidos, comenzó a revisar los fondos y su procedencia de los grupos políticos a petición de la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero de 2021 bajo el argumento de un supuesto fraude masivo en los comicios de noviembre de 2020, bajo el gobierno de la LND. El pasado julio, el director de la Comisión Electoral, Thein Soe, declaró que tras revisar las votaciones encontraron 11,3 millones de votos fraudulentos, más de un tercio del total, y que las elecciones general no había sido "ni justas ni libres", por lo que procedieron a anular los resultados. Previamente, Thein Soe ya había acusado directamente a la LND e incluso llegó a pedir públicamente su ilegalización y disolución, así como el procesamiento penal a sus líderes. El próximo lunes, coincidiendo con el inicio de la investigación de las cuentas de la LND, está programado el comienzo del juicio oral contra Suu Kyi por presunto fraude electoral a estar acusada de abusar de su posición para partir con ventaja frente a otras formaciones. Por su parte, la Red Asiática para Elecciones Libres (ANFREL), que envió a 24 observadores a los comicios, aseguró en su informe final que los resultados en las urnas, donde se depositaron más de 27,5 millones de votos y en los que arrasó la LND, "son una amplia representación de la voluntad del pueblo birmano" y subrayaron que no encontraron pruebas de que fueran manipulados. El golpe de Estado militar ha sumido al país en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive Birmania desde hace décadas. Al menos 1.526 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra más de 12.000 los opositores detenidos. Entre los detenidos se encuentra Suu Kyi, arrestada desde las primeras horas del sublevamiento, y quien ya acumula cuatro condenas y un total de 6 años de cárcel además de afrontar más de una decena de cargos, principalmente acusaciones de corrupción.