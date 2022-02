Biden se opone a que Florida prohíba hablar de orientación sexual en escuelas

Washington, 8 feb (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este martes el proyecto de ley que busca prohibir que los maestros hablen de orientación sexual en las escuelas de Florida, a la vez que prometió "proteger" a los niños de la comunidad LGTB. "Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este proyecto de ley de odio, sepan que son amados y aceptados tal como son", afirmó Biden en un mensaje en Twitter. Asimismo, prometió que su Administración "continuará luchando por la protección y seguridad" de los menores de la comunidad. El proyecto de ley, conocido como "Don't say gay" ("No digas gay") porque prohibiría hablar sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas primarias de Florida, avanzó este martes su tramitación en el Senado estatal al ser aprobado por la Comisión de Educación de la cámara. La iniciativa, impulsada por los republicanos y criticada por la comunidad LGBT, considera que los temas de orientación sexual no son "apropiados para la edad o el desarrollo de los estudiantes". De ser aprobado el proyecto, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este martes en su rueda de prensa diaria que dicha iniciativa es "una legislación diseñada para apuntar y atacar a los niños" de la comunidad LGTB. Además, lamentó que no se trata de un hecho "aislado" ocurrido solo en Florida: "A lo largo del país estamos viendo a los republicanos regular lo que los estudiantes pueden leer, lo que pueden aprender y, más preocupante todavía, lo que pueden ser", reprochó. Por contra, el proyecto cuenta con las simpatías del gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, que el lunes dijo que ve "totalmente inapropiado" que los maestros tengan ese tipo de conversaciones con los alumnos. "Las escuelas deben enseñar a los niños a leer y escribir", afirmó. EFE News er/cpy