Ancelotti busca un plan B

Óscar Maya Belchí Madrid, 9 feb (EFE).- La incógnita de Karim Benzema ante el Villarreal, en LaLiga, y París Saint-Germain, en Liga de Campeones, hace que le urja a Carlo Ancelotti armar un plan B en ataque, ya que sin él se muestra como un equipo plano y carente de ritmo en esa zona. Para alivio del técnico, Vinicius, cumplida su sanción de un partido, estará salvo complicaciones físicas para dichos encuentros. Con Hazard, Jovic y Bale siendo residuales hasta la fecha, el italiano cuenta con “la piedra en el pie” de Marco Asensio como buena noticia para esos días clave. Contra el Granada, Isco fue titular, por primera vez desde el pasado 28 de agosto. Volvió a actuar de ‘falso 9’ a pesar de que en los partidos precedentes no funcionó. Carletto repitió un plan que no le había salido hasta ahora. Quizá buscaba esa circulación de balón que, como aseguró, le faltó en Bilbao el pasado jueves para no caer en cuartos de final de la Copa del Rey; pero tampoco le salió. Y es que Isco ha pasado de no participar en mes y medio por un desplante a Ancelotti al negarse a seguir calentando -precisamente en el partido frente al Granada de la primera vuelta- a ser la principal alternativa a Benzema en punta. Con la lesión del galo en el isquiotibial izquierdo, de la que continúa recuperándose y es una “incógnita” su presencia en las dos próximas salidas de gran dificultad del Real Madrid -Villarreal y París Saint Germain-, el serbio Jovic no ha sido la primera opción para sustituirle, aunque fuera el recambio natural de Karim y tuviera opciones para salir del club durante el reciente mercado invernal. Cierto es que Jovic sigue sin rendir al nivel que se esperó de él tras su llegada en verano de 2019, pero tampoco ha disfrutado de continuidad. Ni con la baja de Benzema a pesar de que Ancelotti defendiera en rueda de prensa que era su suplente. Es más, contra el Athletic, necesitando un gol para pasar, o igualar en los últimos minutos, la eliminatoria calentó, pero no entró al terreno de juego. El técnico italiano defendió tras el partido frente al Granada que no contó más con él al estar falto de forma por el coronavirus del que dio positivo el pasado 30 de diciembre, por lo que de necesitarlo para dos citas clave, especialmente para París, tampoco llegaría con ritmo. Partido para el que, salvo contratiempo, sí estará el brasileño Vinicius, un alivio para Ancelotti tras lo visto frente al Granada cuando le faltaron los dos futbolistas que aportan el 62% de los goles del Real Madrid en LaLiga Santander. En torno a él, quien tendrá su primera gran cita tras su temporada de consagración en la élite del fútbol, tendrá que construir el ataque Ancelotti. De momento, sin contar con Benzema. Marco Asensio, quien con su “piedra en el pie”, por el gran disparo frente al Granada, salvó los tres puntos y un partido plano del Real Madrid, apunta a titular en el lateral derecho por delante de Rodrygo Goes. En punta llegan las dudas. Si llega Benzema se disipan, pero a Ancelotti le quedan seis días para el encuentro y Karim sigue sin entrenar con el grupo. Isco parece ser el que más convence al técnico, pero en los 20 minutos que jugaron Hazard y Jovic frente al Granada demostraron buena actitud conscientes de que se les puede abrir una oportunidad, y quizá la última en el Real Madrid, esta temporada. Más difícil sería ver a Carletto cambiar el esquema, aunque el 4-4-2 ya lo haya usado en fase defensiva, sobre todo, y sea una formación que los jugadores conocen a la perfección de la última etapa de Zidane en el banquillo madridista, quien lo usó en partidos grandes para buscar la solidez primero antes que el poderío ofensivo que sabía le faltaba a su equipo. Esto último se repetiría si no jugase Benzema, y aparece el uruguayo Fede Valverde como primera opción para colarse en el once titular. Contra el Granada entró al descanso por Camavinga y fue clave en el devenir del encuentro -ayudado porque sin Casemiro, Ancelotti retrasó a Kroos para que fuera el que armara las jugadas madridistas-. Además, en un París Saint-Germain de enorme talento aunque descompensado en la medular, aún con la duda de si llegará Neymar o jugará Di María -aportando mayor trabajo defensivo, del que Ancelotti es bien consciente por su primera andadura en el Real Madrid cuando le entrenó-, armar un equipo sólido puede ser un arma para meterse en cuartos de la ‘Champions’. Dudas para un plan B que no termina de encontrar Ancelotti. Se vio en Bilbao, cayendo en cuartos de Copa, y en casa frente al Granada, con pitos de la afición en la primera mitad. En Villarreal y París serán las pruebas de fuego para el técnico. EFE 1011880 omb/lm