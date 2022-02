Albares cierra su visita a Ucrania con una reunión con Zelenski

(actualiza EX3214 con declaraciones del presidente ucraniano) Kiev, 9 feb (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este miércoles con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para trasladar el apoyo del Estado español a Ucrania en momentos de gran tensión con la vecina Rusia. La reunión entre Albares y Zelenski, de una hora de duración, tuvo lugar poco después de que el jefe de la diplomacia española se entrevistara con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, y el primer ministro del país, Denys Shmyhal. "Me ha agradado lo positivamente que he encontrado a todos los interlocutores, mirando hacia el futuro, apostando al diálogo, sin decaimiento y con energía positiva", dijo Albares a los medios tras sus encuentros en Kiev. UCRANIA, AGRADECIDA CON ESPAÑA Agregó, que todas sus contrapartes agradecieron la posición "constructiva y de unidad" de España con respecto a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y la "firmeza de esa posición". Además, Ucrania expresó su agradecimiento a España por no evacuar a su personal diplomático de Kiev durante la crisis, tal y como hicieron países como EEUU y el Reino Unido, apuntó. "No hay planes de evacuación, (...) porque no se dan condiciones para ello", dijo Albares, quien también se reunió con personal de la Embajada española en Kiev y algún miembro de la comunidad española para transmitirles que les tiene "muy presentes". Eso se debe, en particular, a la intención de no contribuir a generar un clima que se quiere evitar, explicó. Poco antes, tras la reunión con Kuleba, Albares declaró, en una conferencia de prensa en línea junto a su homólogo ucraniano, que España aboga por la diplomacia y el diálogo para resolver la crisis en torno a Ucrania cuando fue además preguntado si España proporcionará sistemas de defensa a Ucrania como han hecho otros países. "Creo que todos los esfuerzos, y mi visita hoy es parte de ello, para encauzar la desescalada y la distensión a través de la vía del diálogo para que Ucrania pueda vivir en paz con respecto a sus fronteras y garantizando su soberanía", dijo. En su reunión con Zelenski, el mandatario ucraniano subrayó sin embargo la importancia y la urgencia de que se refuerce el apoyo a la defensa de Ucrania, según un comunicado de su oficina. "Es importante que la UE, cada uno de sus Estados miembros, nos apoye hoy para reforzar las capacidades de defensa del Ejército ucraniano", sostuvo. Para Albares, no hay razón para creer en una guerra inminente en la región pese a la presencia de más de 100.000 soldados rusos desplegados en la frontera con Ucrania, que ha despertado todas las alarmas en Occidente. "Nadie en este lado de Europa se está preparando para una guerra. Y por tanto no tenemos que dar la impresión de que ese es un escenario inevitable, porque no lo es. Y hoy en día lo que se está privilegiando es la vía diplomática", recalcó. "Creemos que este es el momento de la diplomacia, no de abrir escenarios e hipótesis que no están ahí", en referencia a declaraciones en algunas capitales occidentales sobre un conflicto bélico inminente. Reconoció que España sigue "evidentemente con preocupación" el despliegue de tropas rusas a pocos kilómetros de las fronteras con Ucrania, "pero está convencida de que esta situación debe abordarse y puede reconducirse a través del diálogo". Kuleba, a su vez, saludó las palabras del ministro español, al afirmar que "ahora mismo existen todas las posibilidades de superar esta crisis por la vía diplomática". UNO DE LOS PRINCIPALES SOCIOS DE ESPAÑA Por su parte, el primer ministro ucraniano subrayó durante su reunión con Albares que España es uno de los principales socios comerciales de Ucrania en la Unión Europea. Shmyhal señaló que durante los once primeros meses de 2021, el intercambio comercial entre las partes aumentó en más de un 28 %, hasta 2.260 millones de dólares. "El Gobierno ucraniano está preparado para profundizar la cooperación bilateral en todos los ámbitos", dijo el jefe del Gobierno ucraniano, quien expresó su deseo de que se celebre un foro con empresas españolas durante una futura visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Este año está previsto además en Kiev una reunión de la Comisión Intergubernamental sobre Cooperación Económica e Industrial, según un comunicado de la oficina del primer ministro ucraniano. Shmyhal agradeció asimismo a Albares el apoyo de España ante las tensiones actuales con Rusia en sus fronteras. EFE fss-aj/cae/rml/pddp (vídeo)(foto)