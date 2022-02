Agenda informativa América audiovisual para el 9 de febrero de 2022

- Ottawa (Canadá).- La determinación y la capacidad de organización de los manifestantes antivacunas que ocupan desde el 29 de enero el centro de Ottawa ha frustrado todos los intentos de las autoridades canadienses para poner punto y final a la protesta. - Washington (EE.UU.).- Las muertes por covid-19 en EE.UU. están alcanzando picos no vistos en más de un año debido a ómicron, que se está cebando con los no vacunados y los mayores, mientras los contagios están descendiendo, lo que ha llevado a varios estados a relajar las normas sobre la mascarilla. - Washington (EE.UU.).- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la líder demócrata Nancy Pelosi, repasa la actualidad política en una rueda de prensa en el Capitolio. - Atlanta (EE.UU.).- El High Museum de Atlanta acoge los famosos retratos de los Obama, inaugurados en 2018 como parte de la colección de la National Portrait Gallery de la institución Smithsonian, y que desde junio de 2021 están 'de gira' por diferentes puntos de la geografía estadounidense. - Miami (EE.UU.).- El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa de nuevo a los escenarios y lo hace en casa con la promesa de sonar "100 % Miami". - Nueva York (EE.UU.).- El innovador espacio cultural The Shed presenta una experiencia creada por el artista argentino Tomás Saraceno, que promete ser "multisensorial", interactiva y con esculturas flotantes. - Nueva York (EE.UU.).- La organización que administra la plaza de Times Square desvela la escultura ganadora del concurso de San Valentín, titulada "Habitat Workshop's Bloom", que permanecerá expuesta hasta el próximo 9 de marzo. - Ciudad de México (México).- El enviado especial estadounidense para el Clima, John Kerry, visita México con la reforma eléctrica de telón de fondo. - Ciudad de México (México).- El Instituto de Estadística de México divulga la inflación de enero en México, después de que el IPC cerrase 2021 a un nivel del 7,36 %, no visto en más de 20 años. - Ciudad de México (México).- López Obrador encabeza el homenaje a la tradicional Marcha de la Lealtad. - Ciudad de México (México).- Detienen a tres presuntos asesinos de la periodista mexicana Lourdes Maldonado. - Ciudad de México (México).- Pemex no tiene empresas "consentidas" pese a escándalo del hijo de López Obrador. - Ciudad de México (México).- López Obrador felicita al patinador Donovan Carrillo por pasar a la final de los Juegos de Pekín. - Ciudad de México (México).- AI ofrece rueda de prensa tras reunirse con autoridades de Cancún para evaluar avances contra represión policial. - Ciudad de México (México).- Zona MACO, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina, regresa este 2022 a su modalidad presencial y en un centro de convenciones de la Ciudad de México para reunir a artistas, galeristas y público en su edición 18. - Ciudad de México (México).- Sofía Niño de Rivera: En la comedia tienes que tener valor de ser vulnerable. - San José (Costa Rica).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, lleva a cabo una audiencia por un caso contra el Estado de Guatemala por no garantizar el derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Maya Q'eqchi' de Agua Caliente. - La Habana (Cuba).- Representantes del Ministerio cubano de Cultura informan sobre el festival de música San Remo Music Awards tras las cancelaciones de varios de los artistas internacionales que encabezaban el cartel luego de una campaña de boicot en redes de la disidencia. - Ciudad de Panamá (Panamá).- Rueda de prensa de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) sobre el Evento anual por la Libertad Económica y Empresarial, en el que participa la política española Cayetana Álvarez de Toledo. - Bogotá (Colombia).- Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia de Colombia, está convencida de que el país debe derrotar la corrupción para poder salir adelante y considera que ha llegado la hora de que una mujer tome las riendas después de más de dos siglos de gobiernos de hombres. - Quito (Ecuador).- Desayuno con el nuevo embajador de Ecuador en España, Andrés Vallejo, sobre los esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales, organizado por la Cámara Española de Comercio de Quito. - Lima (Perú).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, que ha designado esta madrugada su cuarto gabinete ministerial en poco más de seis meses de gestión, intenta superar una grave crisis política, con una oposición que controla el Parlamento y exige su renuncia por "ineficacia extrema". - Sao Paulo (Brasil).- El órgano antimonopolios de Brasil comienza este miércoles el análisis de la venta de la red móvil del grupo brasileño Oi a Telefónica, Claro y TIM, con la oposición de la Fiscalía, que ha planteado muchas dudas sobre la operación. - Porvenir (Chile).- En la playa de Porvenir, en la costa de Tierra del Fuego, donde soplan vientos indomables provenientes de la gélida Antártida, habitan dos de las pocas familias que quedan de los selknam, una etnia indígena de Chile cuya historia cruzó fronteras por primera este año y casi llegó a los Óscar. 