Abren proceso contra Iberia por anulación de "centenas" de billetes en Brasil

Sao Paulo, 9 feb (EFE).- El Ministerio de Justicia de Brasil informó este miércoles que instauró un proceso administrativo contra la aerolínea española Iberia para averiguar las "posibles irregularidades" cometidas por la empresa debido a la cancelación de billetes vendidos en el país a precios promocionales. La compañía, de acuerdo con la decisión, deberá justificar dentro de hasta 20 días las razones para la cancelación de "centenares" de pasajes aéreos promocionales que fueron vendidos el pasado 28 de diciembre. En caso de que fuera condenada, Iberia podría pagar una multa de hasta 12 millones de reales (unos 2,28 millones de dólares o 2 millones de euros). No hay comentarios de parte de Iberia porque no respondió a las llamadas telefónicas de Efe en Brasil ni respondió a las consultas enviadas por correo electrónico y Twitter. En un comunicado, la cartera precisó que el proceso abierto corresponde a la venta por 118 dólares de billetes de ida y vuelta para el trayecto desde Río de Janeiro (Brasil) hacia París (Francia), con escala en Madrid (España), pero que fueron cancelados de forma "unilateral" por Iberia pocos días después de su comercialización. Asimismo, apuntó que la aerolínea española ya había sido notificada por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), órgano vinculado al Ministerio de Justicia, el pasado 21 de enero para justificar los motivos para la suspensión de los viajes, lo que "no fue cumplido" por la empresa. De esa forma, "fue instaurado el proceso administrativo para verificar las supuestas prácticas abusivas al dejar al consumidor en una desventaja exagerada, ante la ausencia de información adecuada y precisa", señaló la cartera en el comunicado. "Es importante destacar que el proveedor no puede recular, tras hacerlo público, el anuncio de una tarifa promocional", completó. EFE nbo/ag/cpy