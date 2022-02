Unesco: El "streaming" ha agravado la precariedad de los creadores culturales

París, 8 feb (EFE).- La precariedad de los creadores culturales se ha visto agravada por el auge durante la pandemia de las plataformas de emisión en directo ("streaming") que no remuneran suficientemente a los autores, alerta este martes la Unesco en un amplio informe sobre el sector cultural. El documento "Repensar las políticas para la creatividad" es fruto de cinco años de trabajo y traza un preocupante panorama para la mayoría de los creadores, quienes están abocados "en el medio o largo plazo a la desaparición", en parte por la escasa remuneración que les brinda el mercado de internet. "La precariedad laboral de los creadores afecta a la sociedad por completo, afecta al principal pilar cultural, y cuanto más invertimos en cultura, más dialogante y resiliente es la sociedad", explica a EFE Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco y responsable de la elaboración del documento. En 2020, el primer año de la pandemia y último con datos completos, la Unesco calcula que se perdieron unos 10 millones de puestos de trabajo debido al cierre de los museos y salas de conciertos y espectáculos. La informalidad de los trabajadores ronda el 70 % en todo el mundo, sin derecho a seguro sanitario ni pensiones. Paralelamente, cayeron drásticamente los ingresos procedentes de las industrias culturales y creativas, entre un 20 y un 40 %, dependiendo del país. Este sector representa el 3,1 % del PIB mundial y el 6,2 % de todo el empleo. Ottone reconoce que los problemas de remuneración a los artistas no son nuevos y datan al menos de los años 80 del pasado siglo. No obstante, alerta de que la pandemia, con el cierre de muchas actividades culturales, ha puesto en evidencia la paradoja de la emisión por internet, cuyo uso se disparó debido a que cientos de millones de personas estaban confinadas en sus casas. La emisión por internet "ha hecho contenidos accesibles, ha ayudado a la diversidad social y la cohesión y, sin embargo, los creadores han visto su remuneración menguada", insiste. El funcionario aclara además que las medidas que puedan conducir a una justa remuneración de autores no van a la misma velocidad: "Europa está un poco más avanzada que Asia o Latinoamérica". En octubre de 2021, el Parlamento Europeo ya pidió la elaboración de un estatuto europeo para artistas y trabajadores culturales, en el que apuntaba a una reforma del sistema de retribución. Actualmente, las plataformas de "streaming" ofrecen ingresos fijos a los artistas al inicio, pero se les priva de recibirlos una vez su obra se reproduce. "Con las plataformas nos hemos reunido, pero no solo para hablar de regulación", indica Ottone, quien alaba gestos de empresas como Netflix, que ha lanzado una iniciativa para fomentar y retener en África a sus artistas. DESOLADOR PANORAMA Según datos del Parlamento Europeo, en 2020 el sector cultural y creativo en la UE sufrió una caída de la recaudación en torno al 30 % y unas pérdidas acumuladas de 199.000 millones de euros, con caídas en los sectores de la música y las artes interpretativas del 75 % y 90 % respectivamente. La situación en otras zonas, como África o América Latina, no es más halagüeña. Según Ottone, el continente africano padece un éxodo continuo de sus creadores. De 54 países de la región, solo 5 son capaces de retener a sus talentos culturales. En Latinoamérica hay algunos avances, pero la legislación está todavía muy lejos de responder a las necesidades del sector cultural. "Colombia, con su economía naranja (como se conoce también a las industrias culturales), ha avanzado a raudales. Chile, Perú, México, y Brasil, hasta cierto tiempo, están avanzando", señala el ejecutivo de Unesco. ¿Apuestan más en cultura los gobiernos de izquierdas o los de derechas? Para Ottone, "eso no es demostrable empíricamente". "Lo que podemos decir es que los dirigentes tienen que tener la voluntad de poner a la cultura en el centro del desarrollo de un país, junto a educación y sanidad, que sea una política de Estado, y eso es ya un consenso entre los ministros de Cultura", explica Precisamente, uno de los principales actores de Latinoamérica, México, acogerá entre el 28 y 30 de septiembre la conferencia de Mondiacult 2022, organizada por Unesco y centrada en las políticas culturales y el desarrollo sostenible. Antonio Torres del Cerro