Un polémico actor mexicano aspira a gobernar estado de Quintana Roo

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- El actor Roberto Palazuelos, precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado mexicano de Quintana Roo, se encuentra en medio de la polémica tras confesar que participó hace años en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado. Dichas declaraciones fueron parte de una entrevista que el ahora aspirante a gobernador de Quintana Roo otorgó al presentador mexicano Yordi Rosado, en la que el también actor explicó que se encontraba en la entonces delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cuando fue junto con otras dos personas a ver a un amigo, quien era dueño de varios estacionamientos. "Yo traía una 380 (una pistola) con una portación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar; traía un teniente del Ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo (del Ejército) y otro amigo colombiano 'mafiosón', con otra nueve más chueca que él", dice en su relato. Contó que cuando se acercaron al lugar, él y sus acompañantes fueron atacados por unos asaltantes y, al contar con conocimiento jurídico, sabía que si asesinaba a alguno de los agresores, sería en legítima defensa. "Matamos al gordo, matamos a otro güey (hombre)", se le escucha decir, mientras el entrevistador le cuestiona si mató a alguien. “Todos, ahí todo el mundo les dio a todos”, afirma Palazuelos en el video, cuya fecha es de octubre de 2020, pero que se ha vuelto viral estos días y en el que habla también de su adicción pasada al "perico" (cocaína). Días antes de que se viralizara esta entrevista, Palazuelos —que además es empresario— había causado polémica por amenazar con un "ajuste de cuentas" a quienes han criticado sus intenciones de contender por la gubernatura de Quintana Roo, el turístico estado del Caribe mexicano. En una reciente entrevista para el programa de televisión "De primera mano", el actor aseguró tener anotados los nombres de todas las personas que lo están difamando y con quienes ajustaría cuentas cuando sea gobernador. “A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando”, indicó el empresario y hotelero. Esto, luego de que se diera a conocer en redes sociales un video en el que una exempleada suya asegura que Palazuelos reciclaba comida en sus hoteles para evitar un aumento de gastos. El ahora político aseguró en esa misma entrevista que la señora en cuestión lo demandó laboralmente hace ocho años, pero el juicio no prosperó y “quedó como muy herida”. Sin embargo, el pasado 4 de febrero, el político emitió un comunicado en sus redes sociales el que aclaró a qué se refería con el "ajuste de cuentas" contra sus críticos y reconocía un "error" en su declaración sobre este asunto. “Siendo o no gobernador, tengo derecho legítimo por la vía civil para interponer una demanda civil en contra de quien me difame o calumnie”, aseguró y lamentó que se haya malinterpretado lo que dijo. OTRAS POLÉMICAS Esta no es la primera vez que el actor se ve envuelto en la polémica. En febrero de 2020, el también conocido como Diamante Negro fue criticado por un video que circuló en redes sociales en el que se aprecia que elementos de la Guardia Nacional lo escoltan en las calles de la ciudad de Progreso, en Yucatán. Sin embargo, el actor aclaró que la Guardia Nacional estuvo apoyando a la Policía municipal a guardar el orden en un recorrido de carros alegóricos en el que él participaba. Palazuelos también fue acusado de misógino y racista. En 2019, el actor estrenó un 'reality show' para MTV y Netflix, en donde dio varias declaraciones polémicas, entre ellas, una donde aconseja a su hijo Roberto casarse con una mujer bonita "para cuidar la raza". En el mismo programa, el actor dijo que las mujeres que no creen en Dios y no quieren tener hijos solo sirven de forma sexual. Ese mismo año, en una entrevista Palazuelos expresó su admiración por el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, de quien dijo tenía "una mente brillante" y lo comparó con el mago Houdini por sus capacidades para escaparse. Ante la polémica, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano guarda por el momento silencio, pero algunos militantes del partido han alzado la voz para pedir que se le retire la precandidatura al polémico actor.