Tom Holland asegura que reclamó escenas con Banderas en "Uncharted"

Madrid, 8 feb (EFE).- A los 15 años se dio a conocer como el niño de "Lo imposible" (2012) de J.A. Bayona y con 25 ha reventado la taquilla mundial como Spiderman. De visita en Madrid para presentar "Uncharted", el actor ha asegurado hoy a Efe que pidió tener escenas con Antonio Banderas, el villano de la película. "Antonio es una leyenda en el negocio, quería trabajar cara a cara con él y hay una escena en concreto que tenemos juntos en la película de la que me siento muy orgulloso", ha señalado Holland durante una entrevista promocional en el Teatro Real de Madrid. Tras una breve presentación ayer en Barcelona, donde transcurre parte de la acción de la película, Holland ha visitado hoy Madrid junto al director Ruben Flesicher y al propio Banderas, entre decenas de admiradores del joven actor que se agolparon a las puertas del teatro a la caza de una foto o de un autógrafo. Holland dice estar lleno de buenos recuerdos de España desde que rodó en Alicante la película con Bayona. "Él es alguien a quien admiro y que se ha convertido en casi un hermano mayor para mi, me siento agradecido por el amor y el apoyo que he tenido en España desde el principio". Para un actor que cómo él ha llegado a lo más alto en poco tiempo, el sueño ideal es vislumbrar un descanso. "Me siento orgulloso de mi trabajo, sueño con seguir siendo feliz y seguir trabajando y en algún momento poder frenar, tener una familia y desaparecer de la esfera pública un rato", afirma el actor, actualmente en una relación con otra gran estrella, Zendaya. En "Uncharted", filme de acción y aventuras que funciona como precuela de la famosa serie de videojuegos creada por Naughty Dog para Playstation, se pone en la piel de Nathan Drake, un ladronzuelo de altas capacidades pero con un gran corazón. Si los protagonistas del videojuego son Drake y el veterano cazador de tesoros Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), la película que podría dar inicio a una nueva saga cinematográfica -hay escenas postcréditos que apuntan en esa dirección- imagina como surgió esa relación. "Es una película de aventuras y descubrimientos alrededor del mundo", señala Holland, "pero también sobre un chico huérfano en busca de algún familiar y en esa búsqueda se encuentra con Sully, el tema de la amistad y cómo vencer la desconfianza son claves". La excusa que dispara el argumento explica también el cariz hispano de esta superproducción hollywoodiense ya que se trata de la búsqueda de un supuesto tesoro que encontró Magallanes en su vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano. Banderas interpreta al despiadado Santiago Moncada, convencido de que él y su familia son los legítimos herederos. "Este es un malo extraño", bromea Banderas, "porque el tesoro es mio, de mi familia y vienen estos dos que son muy simpáticos y muy guapos y me lo quitan, yo debería ser el héroe de la película, pero así son las cosas en Hollywood". Para Fleischer, director de "Bienvenidos a Zombieland", los videojuegos de "Uncharted" tenían todos los elementos para una gran película. "En el centro está la relación entre Nat y Sully, llena de humor y con la dinámica clásica de una 'buddy movie' pero también la estética es súper cinematográfica y en tercer lugar tiene unas secuencias de acción más increíbles que cualquier película de acción que hayas visto". La película combina rodaje en set y en localizaciones reales y ahí Barcelona ha jugado un papel clave. "Hemos rodado en el Borne, en el Barrio Gótico, la Sagrada Familia... venir desde América a un lugar así con iglesias como Santa María del Pi que tienen 900 años es algo increíble para nosotros, aquí puedes sentir la Historia en cada rincón".