Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- "Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" y "West Side Story" serán las candidatas al Óscar a mejor película, que la Academia de Hollywood entregará el 27 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.). EFE romu/agf