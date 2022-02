Los Ángeles (EE.UU.), 8 feb (EFE).- Jane Campion (“The Power of the Dog”),Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”) y Steven Spielberg (“West Side Story”) son los cineastas nominados a mejor dirección en la 94 edición de los Óscar, que se entregarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. EFE gac/agf