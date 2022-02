Sindicato denuncia que Starbucks despidió a 7 trabajadores por sindicalistas

(Actualiza con reacción de portavoz de la empresa Starbucks) Nueva York, 8 feb (EFE).- El incipiente sindicado de trabajadores de Starbucks denunció este martes que la cadena de cafeterías despidió hoy a siete trabajadores de un local situado en Memphis (Tennessee) en represalia por sus esfuerzos de sindicación, un extremo que niega la empresa, que justificó el despido por la "violación del protocolo de seguridad y protección". "La empresa Starbucks despidió hoy a casi todo el comité sindical organizador en la tienda Poplar & Highland en Memphis, Tennessee", escribió la organización laboral en un comunicado en el que asegura que los siete trabajadores representaban un 35 % de los empleados del local. Los afectados sostienen que la empresa justificó su decisión por "políticas" que no les aclararon y dijeron estar convencidos de que el despido se debía a su labor en favor del sindicato. "Este es un claro intento de Starbucks de tomar represalias contra quienes lideramos el esfuerzo sindical en nuestra tienda y de asustar a otros trabajadores. Starbucks no se saldrá con la suya, todo el país mostrará su indignación", aseguró Nikki Taylor, uno de los despedidos y que trabajaba como supervisor de turno. Por su parte, un portavoz de Starbucks rechazó en declaraciones a Efe que esta decisión tenga relación alguna con sus esfuerzos por crear un sindicato. Según la compañía, los trabajadores infringieron varias normas, entre las que citó la permanencia en la tienda más allá del horario del cierre y la entrada en una zona cerrada bajo llave "sin permiso o autorización". Además, según el portavoz, los implicados permitieron el acceso a personas que no trabajaban en la tienda a zonas detrás de la barra, algo expresamente prohibido en el reglamento interno. Asimismo, insistió en que se llevó a cabo una investigación en la que se chequeó el sistema interno de video-vigilancia. En la nota, el sindicato hace una llamada a la población de Memphis y del país para que "pidan responsabilidades a Starbucks por su represión sindical y sus represalias". Asimismo, aseguraron que denunciarán los despidos a la Asociación Nacional de Relaciones Laborales. Desde que el pasado diciembre dos cafeterías en la ciudad de Búfalo (Nueva York) lograran por primera vez en la historia de la cadena crear un sindicato, varios locales en todo el país les están siguiendo los pasos. Según datos del propio sindicato, que también ha denunciado en diferentes ocasiones las presiones y el acoso de la compañía contra los trabajadores que defienden la sindicación, tiendas en al menos 19 estados han comenzado ya el proceso para constituir una organización de trabajadores, un movimiento que la empresa ha rechazado públicamente. "Si una parte significativa de nuestros empleados se sindicalizara, nuestros costos laborales podrían aumentar y nuestro negocio podría verse afectado negativamente por otros requisitos y expectativas que podrían aumentar nuestros costos, cambiar la cultura de nuestros empleados, disminuir nuestra flexibilidad e interrumpir nuestro negocio", dijo la empresa en un comunicado difundido el 9 de diciembre tras la creación del primer sindicato. Además agregó que estos esfuerzos de organización sindical "podrían tener un impacto negativo en cómo se percibe nuestra marca y tener efectos adversos en nuestro negocio, incluidos nuestros resultados financieros". EFE jfu/fjo