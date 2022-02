Sebastián Yatra, "orgulloso" de Colombia por nominación de "Dos Oruguitas"

Miami, 8 feb (EFE).- El artista colombiano Sebastián Yatra, intérprete de la canción "Dos Oruguitas", compuesta por Lin-Manuel Miranda para el filme "Encanto" y nominada este martes a los premios Óscar , dijo a Efe que siente un gran orgullo por su país. "Yo me visualicé muchísimas veces en este momento, pero vivirlo es diferente", indicó Yatra sobre la canción, la segunda en español nominada a los prestigiosos galardones. "Estoy muy feliz por Colombia, por toda la gente que trabajó en 'Encanto' y eternamente agradecido con Lin-Manuel Miranda por hacer un trabajo tan espectacular con nuestro país", manifestó. Miranda "se metió de lleno en nuestra cultura, estuvo investigando durante cinco años", agregó en referencia al compositor de todas las canciones de la aclamada cinta animada de "Disney", inspirada en el país suramericano. Yatra tiene planes de ir a la ceremonia de entrega de los Óscar y está pensando mandarse a hacer un prendedor con dos oruguitas. "No sé si cantaré, pero ni me atrevo a pensar en eso. Participar en "Encanto" ya es un regalo de la vida", señaló. "No puedo creer que mi interpretación vaya en la historia al lado del maestro Jorge Drexler", agregó. La primera canción nominada a un Óscar fue "Al otro lado del río", en 2005, interpretada por el uruguayo Drexler. El resto de los nominados latinos y de habla hispana, entre los que están la actriz Adriana DeBose, los directores mexicanos Guillermo del Toro y Carlos López, y el mismo Miranda, mostraron su beneplácito por la nominaciones latinas. Miranda, el compositor neoyorquino, de padres puertorriqueños, podría convertirse el próximo 27 de marzo, cuando se entregan los galardones en Los Ángeles, en el décimo séptimo EGOT. Así se conocen quienes han ganado los principales premios en las artes escénicas y de la música, los Emmy (Tv), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro). "Agradecido, agradecido, agradecido", escribió Miranda en las redes sociales tras el anuncio de las nominaciones. EFE ac/ims