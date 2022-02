Se frustra la venta de Arm a Nvidia y Softbank optará por sacarla a bolsa

FOTO DE ARCHIVO: Un rótulo de la marca ARM y SoftBank Group en una conferencia de prensa en Londres, Reino Unido, 18 de julio de 2016. REUTERS/Neil Hall/File Photo

Por Jane Lanhee Lee

7 feb (Reuters) - La venta de Arm Ltd por parte de SoftBank Group Corp al fabricante de microchips estadounidense Nvidia Corp se ha venido abajo, según dijo el lunes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, añadiendo que Arm planearía una salida a bolsa en lugar de la venta, que habría tenido un valor de hasta 80.000 millones de dólares.

La transacción, anunciada en 2020, se ha enfrentado a varios obstáculos regulatorios. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda para bloquearla en diciembre, argumentando que la competencia en los incipientes mercados de semiconductores para coches autoconducidos y una nueva categoría de microchips para redes podría verse perjudicada si Nvidia llevara a cabo la compra.

La compra también está bajo el escrutinio de los reguladores británicos y de la UE, que temen que pueda hacer subir los precios y reducir la oferta y la innovación.

Además, aún no ha recibido la aprobación de los organismos reguladores antimonopolio de China, que se han negado a aprobar las adquisiciones transfronterizas de semiconductores que otros países han aprobado.

El fracaso del acuerdo también podría afectar a una disputa legal entre la empresa conjunta de Arm en China y Allen Wu, el director general original de la empresa conjunta.

Nvidia se ha convertido en la empresa de chips más valiosa de Estados Unidos gracias a sus procesadores gráficos. Aunque todavía se consideran cruciales para los videojuegos, los procesadores gráficos se han extendido mucho más para la inteligencia artificial y otros campos avanzados.

La venta habría supuesto una salida anticipada de Arm para Softbank, que la adquirió por 32.000 millones de dólares. El director ejecutivo, Masayoshi Son, ha alabado el potencial de Arm, pero está reduciendo sus participaciones en los principales activos para conseguir efectivo.

Una adquisición de Arm habría puesto a Nvidia en una competencia aún más intensa con sus rivales en el mercado de chips para centros de datos, como Intel y Advanced Micro Devices Inc.

Arm concede licencias de su arquitectura y tecnología a clientes como Qualcomm Inc, Apple y Samsung Electronics Co Ltd que diseñan chips para dispositivos que van desde teléfonos móviles hasta ordenadores.

Nvidia y SoftBank declinaron hacer comentarios. Arm no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters. Arm China declinó hacer comentarios.

El valor del acuerdo, que dependía del precio de las acciones de Nvidia, se fijó originalmente en unos 40.000 millones de dólares y aumentó con el precio de las acciones de Nvidia hasta llegar a los 80.000 millones de dólares a finales del año pasado, aunque las acciones de la compañía californiana han caído desde entonces.

