Prada "vestirá" a los personajes del videojuego de "Riders Republic"

Madrid, 8 feb (EFE).- La firma de moda italiana Prada ha llegado a un acuerdo con la compañía Ubisoft para que su colección Prada Linea Rossa "vista" a los personajes de "Riders Republic", un videojuego multijugador masivo de deportes extremos que salió a la venta en octubre de 2021 para PlayStatio, Xbox y PC. A partir de hoy, 8 de febrero, los jugadores descubrirán secciones de la zona de encuentro de Riders Ridge decoradas con los colores de Prada Linea Rossa, una colección que combina alta costura con una línea más deportiva y enfocada a los deportes de nieve, y que los hará sumergirse en una experiencia temática, señala la desarrolladora Ubisoft en un comunicado. Esta colaboración ofrecerá actividades y objetos cosméticos únicos, incluido un nuevo evento, "Prada Beyond the Line", en una nueva y creativa aproximación a uno de los parques nevados más épicos de la república, que además permitirá a los jugadores usar los esquís de la línea Faction x Prada Linea Rossa, así como la bici Jumbo de Riders Republic y la nueva moto de nieve Freestyle gratis. También habrá un nuevo atuendo del juego diseñado por la firma italiana que los jugadores podrán desbloquear compitiendo en desafíos semanales, así como un nuevo programa de patrocinadores que incluye nuevo equipamiento como una bici, esquís, una tabla de snowboard y dos atuendos adicionales exclusivos, disponibles el 16 de febrero. "Estamos emocionados de asociarnos con una compañía tan creativa como Ubisoft, para ofrecer nuestra propia interpretación del mundo del gaming. 'Riders Republic' es un juego de deportes al aire libre y rendimiento, algo que encaja perfectamente con la colección Linea Rossa y su ADN", señala Lorenzo Bertelli, director de marketing y de responsabilidad social corporativa del Grupo Prada. "La tecnología y la innovación han sido siempre una parte natural de Prada, por lo que seguiremos explorando nuevos escenarios donde surjan oportunidades interesantes para construir experiencias originales y auténticas", añade Bertelli. Por su parte, Arnaud Ragot, productor de videojuegos de Ubisoft, señala que con este acuerdo ofrece a los jugadores "una experiencia rica y diversificada" gracias a los nuevos trajes y equipos deportivos de la colección Prada Linea Rossa y que está "deseando" saber qué les parece "este nuevo y emocionante contenido". Además, "Riders Republic" lanzará un nuevo Free Weekend en PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One del 10 al 14 de febrero, en el que todos los jugadores tendrán acceso completo al contenido del juego original durante esos días. EFE jlp/acm