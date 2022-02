Polémica entre Poniatowska y autoridades mexicanas por un cuadro robado

Ciudad de México, 8 feb (EFE).- Autoridades de cultura de México informaron este martes que contactaron a la escritora Elena Poniatowska, quien hace unos días denunció el robo del cuadro de su propiedad llamado “En el panteón” de la artista Nahui Olin, y aseguraron que la obra ya le fue devuelta. La polémica inició el pasado 24 de enero luego de la que escritora denunciara en su cuenta oficial de Twitter que el famoso cuadro “En el panteón” le fue robado tras ser exhibido en 1992 en la entonces Casa Estudio Diego Rivera (ahora Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo). Según la escritora, tras la exhibición de la obra pidió al entonces director del museo Rius Caso, sucesor de Sara Gabriela Baz Sánchez, quien montó la exposición la devolución del cuadro y le dijeron que no lo tenían. "Fui por ella (por la obra) y rechazaron mi petición". Y aseguró que ni la Secretaría de Cultura ni el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) atendieron su caso. No obstante, este martes en un comunicado conjunto ambas dependencias aseguraron que el cuadro sí fue devuelto tras haberse presentado en diciembre de 1992 y marzo de 1993 en el Museo Estudio Diego Rivera y tras concluir su itinerancia en el Museo de Aguascalientes y la Pinacoteca de Nuevo León. “Luego de revisar los archivos correspondientes a dicha exposición, por parte del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, fue encontrado el recibo que acredita la devolución de la pieza generosamente prestada por la escritora Elena Poniatowska”, dijeron en el comunicado. Aseguraron que el Inbal fue la dependencia que tuvo a su cargo la devolución de todas las obras en préstamo. Asimismo, recalcaron que, tras una investigación se pudo concluir que la obra, junto con la carta de solicitud del préstamo, póliza de aseguramiento, carta de agradecimiento por la prestación y recibo de devolución de la obra, este último fechado el 3 de diciembre de 1993, “fue entregado en ese momento a Paula Haro, hija de la escritora”. Y precisaron que la Secretaría de Cultura federal, a través del instituto, le ha ofrecido apoyo a la escritora en aquello que requiera en relación con la pieza. Además, reiteraron su agradecimiento a la escritora por su apoyo al recinto museístico e insistieron en su compromiso con los coleccionistas, “quienes generosamente colaboran con sus exposiciones y programas”, los cuales se desarrollan con apego a procesos institucionales que garantizan, en todo momento, el manejo "profesional y cuidadoso" de las colecciones. Hasta ahora no se sabe la ubicación de la obra de Nahui Olin, que la propia Elena Poniatowska describió como la representación de un pequeño entierro "naif", muy alegre, floreado y está enmarcado en amarillo.