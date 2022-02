Paulina Rubio recibirá en el Premio Lo Nuestro galardón a su trayectoria

Miami, 8 feb (EFE).- La mexicana Paulina Rubio será homenajeada por el Premio Lo Nuestro con el galardón a su trayectoria musical de más de tres décadas durante la ceremonia que se realizará el próximo 24 de febrero y contará con grandes artistas como Natti Natasha, Luis Fonsi, Gente de Zona, Sebastián Yatra y Ángela Aguilar. La popular "Chica Dorada", que inició su carrera en los años 80 como parte del grupo de pop Timbiriche, recibirá el "Premio a la Trayectoria" que entregan los premios de la cadena hispana Univision en Miami. Entre las primeras actuaciones anunciadas hoy está el estreno en televisión de "La Malagueña", de la cantante mexicana-estadounidense Ángela Aguilar, una pieza que forma parte de su más reciente álbum, "Mexicana Enamorada". Aguilar es la artista mexicana más joven y con más nominaciones, 7 en total de este galardón, el más antiguo de música latina en Estados Unidos. Asimismo, el reconocido intérprete de música regional mexicana Christian Nodal, que encabeza la lista con 10 nominaciones, estrenará su nuevo sencillo, mientras la banda CNCO estrenará en televisión su más reciente éxito,"Party, Humo y Alcohol". CNCO tiene 3 nominaciones, detalla Univision. Gente de Zona, el dúo ganador de seis "Premios Lo Nuestro" y ahora con una nominación, presentará esa noche por primera vez en televisión su más reciente éxito, "Qué Locura". El puertorriqueño Luis Fonsi, con cuatro nominaciones, pondrá a todos a bailar "con una rítmica presentación", y la estrella de música urbana Natti Natasha ofrecerá el debut mundial de su nueva canción. Natti Natasha tiene 7 nominaciones. Durante la ceremonia, la legendaria cantante de música tropical Olga Tañón estrenará su nuevo sencillo "Ojalá" y presentará además la popular canción "Jala Jala", junto al artista emergente Jon Z. Tañón, junto al cantante de música urbana Jay Wheeler, presentará además una nueva versión de su tema "Cómo Olvidar". Tañón y Wheeler tienen dos nominaciones cada uno. El bachatero Prince Royce, por su parte, cantará "Veterana" y el remix del popular éxito "Ayer Me Llamó Mi Ex", junto a los artistas de música urbana Khea y Natti Natasha. Royce tiene siete nominaciones y Khea cuatro. El compositor colombiano de balada, pop latino y reguetón Sebastián Yatra (cuatro nominaciones) saldrá al escenario con su éxito "Tacones Rojos", mientras las estrellas del reguetón Wisin y Yandel, también conocidos como "el dúo dinámico", volverán al "Premio Lo Nuestro" con su debut internacional "No Se Olvida". Wisin y Yandel cuentan con una nominación. La conducción del espectáculo estará a cargo de la actriz y presentadora Alejandra Espinoza, la actriz y cantante Yuri y el galán mexicano Gabriel Soto, quien se unirá a ellas en su debut como anfitrión del "Premio Lo Nuestro", anunció la organización. La premiación se celebrará en el FTX Arena de Miami, donde previamente se llevará a cabo la tradicional alfombra roja para recibir a los famosos, aunque lo harán bajo "estrictas normas y restricciones" para reducir el riesgo a contagios por la covid-19. Premio Lo Nuestro este año ha agregado cuatro nuevos premios: DJ del año, artista solista del año en la categoría pop, canción del año pop-urbano/dance y la mezcla perfecta del año. Y como siempre se tratará de una premiación por votación popular, por lo que los fans pueden votar por sus artistas favoritos a partir de este martes y hasta el 7 de febrero en la web de estos galardones. EFE jip/ims