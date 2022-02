Organizaciones argentinas exigen una ley de emergencia en adicciones

Buenos Aires, 7 feb (EFE).- Organizaciones argentinas exigieron este lunes al Estado un “abordaje integral” de la problemática del consumo de drogas, la discusión del narcotráfico como una estructura y una ley de emergencia en adicciones, tras la muerte de 21 personas por el consumo de cocaína adulterada en la periferia de la capital. “Nos convocan las más de 20 muertes que hubo la semana pasada, con respecto a las víctimas que fueron asesinadas por el narcotráfico y afectan todos los días a los barrios más humildes”, dijo a Efe la diputada nacional de la facción oficialista Frente de Todos, Natalia Zaracho. La agrupación de izquierda, Juventud Corriente Clasista y Combativa (CCC) junto al “Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga” y referentes políticos brindaron hoy una conferencia de prensa en pleno centro de Buenos Aires, en donde afirmaron que “el narcotráfico prolifera gracias a la protección policial”. La exigencia tiene lugar tras las 21 muertes y más de 80 internados en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires por ingerir cocaína adulterada, la semana pasada. “En Argentina, seis de cada diez menores de 18 años son pobres y esta situación favorece el crecimiento general del consumo”, indicaron. Por otra parte, expusieron la urgencia de modificar la ley que penaliza la tenencia y tráfico de estupefacientes en el país para evitar castigar a las “víctimas de este flagelo social”. “Sabemos que los jóvenes no tienen oportunidad, ni posibilidad de elegir otra clase de vida, no tienen acceso a la educación, salud, a tener una vivienda o un trabajo digno”, agregó Zaracho. Además, adelantó que presentará un proyecto parlamentario para que se declare la emergencia en adicciones con el fin de abordar la problemática en todo el país. “La ley debe ser urgente porque los sectores populares están gritando que nuestros jóvenes no pueden esperar más”, expresó la diputada. EL NARCOTRÁFICO ESTÁ POR "FUERA DEL BARRIO" Debido a los 21 fallecimientos por el consumo de cocaína adulterada suministrada en “Puerta 8”, un asentamiento de emergencia ubicado en el conurbano bonaerense, el Ministerio de Salud mantiene vigente la alerta epidemiológica en los hospitales para el tratamiento de pacientes con sobredosis. El viernes pasado, las autoridades migratorias de Argentina ordenaron la expulsión y prohibición permanente de ingreso al país de Joaquín "Paisa" Aquino, un ciudadano de nacionalidad paraguaya señalado como el principal detenido por la venta de droga envenenada. En este sentido, Sebastián Sánchez, referente barrial de la organización Vientos de Libertad, aseveró a Efe que es necesario “pensar el narcotráfico como una estructura y no que esto sucede solamente en los barrios más humildes”. “Los narcos tienen complicidad con la Policía, el poder político y es un error muy grande, que cometieron los medios de comunicación, de pensar que el narcotráfico solo funciona en los barrios”, afirmó. Sánchez remarcó que el crimen organizado funciona por fuera de los barrios y llega de la misma forma a todos los suburbios del país. “Es importante no poner el foco en los barrios o en los jóvenes sino afuera, en la Policía, en el entramado mafioso y en los intendentes del conurbano que son cómplices”, aseveró. Por último, planteó que la legalización de las drogas no es una discusión para las personas de escasos recursos, sino de las clases altas que tienen “resuelta la vida”. “Nosotros vivimos en lugares donde no tenemos acceso a un asfalto o agua potable y las condiciones todavía son muy complejas. En la agenda de los barrios populares no se discute la legalización, se discute el acceso al trabajo, vivienda y políticas públicas que mejoren la calidad de vida”, cerró el referente social.