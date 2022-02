Estos son los nominados al Óscar para mejor película internacional, que será entregado el 27 de marzo en Hollywood:

"Drive My Car" (Japón)

"Flee" (Dinamarca)

"La mano de Dios" (Italia)

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután)

"The Worst Person in the World" (Noruega)

