Nicaragua invita a El Salvador a resolver disputa limítrofe ante la CIJ

Managua, 8 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua invitó este martes al de El Salvador a resolver sus disputas limítrofes en el Pacífico ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya. En una nota pública, la Cancillería nicaragüense consideró que no tiene ninguna disputa de límites con El Salvador en el Pacífico, incluido el Golfo de Fonseca, que comparten los dos países con Honduras. No obstante, explicó, invita al Gobierno salvadoreño a recurrir ante la CIJ para salir de dudas. "Si el Gobierno de El Salvador realmente considera que existe una disputa de límites, le hacemos un llamado para que cese de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de Nicaragua y someta la presunta disputa ante la Corte Internacional de Justicia", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense. "Para esos efectos, Nicaragua reafirma que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para resolver el actual diferendo", agregó. El domingo pasado, Nicaragua envió a El Salvador una "enérgica protesta por la violación al espacio marítimo nicaragüense por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval" salvadoreña. Y el lunes acusó a El Salvador de pretender "ponerle fin violentamente" al tratado de límites en el Pacífico, que suscribió bilateralmente con Honduras el 27 de octubre pasado, que incluye el Golfo de Fonseca, que comparten los tres países. EL SALVADOR RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE NICARAGUA El Salvador rechazó los señalamientos de Nicaragua de supuestamente violar su espacio marítimo por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval salvadoreña, de acuerdo con una carta de la Cancillería compartida este martes. La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, envió una carta a su homologo nicaragüense, Denis Moncada, en la que se señala que el Gobierno "considera inaceptable la línea de argumentación que su excelencia utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador, más aún, por intentar crear una existente percepción de actitud provocativa de parte de la Fuerza Naval". Además, el Gobierno salvadoreño expresó "su formal y más firme protesta por la reincidente violación a la soberanía salvadoreña cometida por embarcaciones nicaragüenses, circunstancia que erosiona las relaciones de amistad". Según Managua, El Salvador reclama soberanía "sobre esos espacios marítimos sin respaldo geográfico, histórico ni jurídico alguno". "En ese sentido, Nicaragua desea enfatizar que considera que no tiene ninguna disputa de límites con El Salvador en tanto no comparte límites en el Pacífico con dicha nación. Nicaragua aclara que solamente tiene límites con la República de Honduras", señaló. Nicaragua y Honduras firmaron un tratado de límites en el Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca que comparten con El Salvador, país este último ausente de la firma. Con ese tratado, Nicaragua reconoció que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca con Honduras, ratificando de esta forma, según Managua, el fallo dictado en 1992 por la CIJ. En tanto, El Salvador y Honduras disputan desde hace varios años la soberanía de isla Conejo en el Golfo de Fonseca, un peñón de menos de un kilómetro cuadrado, aunque las últimas controversias surgieron cuando el Ejército hondureño realizó un acto e izó su bandera. El Golfo de Fonseca ha sido históricamente una fuente de tensiones, donde El Salvador, Honduras y Nicaragua hacen reclamos territoriales.