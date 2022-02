Nicaragua acumula 223 muertes por la covid-19 y 17.811 contagiados desde 2020

Managua, 8 feb (EFE).- Nicaragua acumula 223 muertos por la covid-19 y 17.811 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país, informó este martes el Ministerio de Salud. En los últimos 7 días, Nicaragua registró 82 nuevos casos y una muerte por la enfermedad, lo que elevó a 17.811 los contagios confirmados y a 223 los decesos acumulados, según el informe de las autoridades de salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud, desde octubre de 2020 la pandemia ha quitado la vida a una persona cada semana, de manera constante. "En la presente semana hubo un fallecido atribuible a covid-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", según el informe oficial, sin precisar la cantidad de muertos. El Ministerio de Salud no explicó la relación entre los muertos por el coronavirus y los fallecidos con enfermedades crónicas en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta 5.970 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 31.392 casos sospechosos de contagio. En Nicaragua, el 54,5 % de la población mayor de 2 años ya cuenta con la pauta completa de la vacuna, de acuerdo con las autoridades. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ubicado los niveles de vacunación entre el 35,7 % y el 38,6 %, uno de los más bajos de América. La OPS también informó que la variante ómicron, descubierta a principios de noviembre, ya está circulando en Nicaragua, "y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2, corresponden a esa variante y en menor medida a la variante delta", según el director de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la OPS, Ciro Ugarte. El Gobierno de Nicaragua, uno de los últimos en reconocer la presencia de la covid-19, hasta ahora no ha informado públicamente de la presencia de ninguna de las variantes de preocupación, pero, según la OPS, el país centroamericano ya se ha visto afectado por alfa, beta, delta y gamma. Desde que comenzó la pandemia, Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE lfp/jrh