Ministro alemán de Sanidad, contra levantamiento "rápido" de restricciones

Berlín, 8 feb (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, se mostró este martes contrario al levantamiento "rápido" de las restricciones vigentes por la pandemia porque tendría como consecuencia la prolongación de la actual oleada, dominada por la variante ómicron. "La reapertura prolongaría claramente la ola", declaró el ministro, quien se declaró "sorprendido" por el debate acerca del levantamiento de las restricciones promovido desde algunos "Länder" y desde algunos partidos políticos alemanas. "Si abrimos ahora rápido, prolongamos la ola y solo nos perjudicamos a nosotros mismos", insistió el ministro, quien reiteró que el máximo de contagios por la pandemia en la actual fase se alcanzará previsiblemente a mediados de febrero. El propio Lauterbach pronosticó hace algunas semanas que los nuevos contagios diarios de covid-19 podrían alcanzar los 400.000 casos precisamente a mediados del presente mes y hoy confirmó su previsión en una comparecencia ante la prensa en Berlín. Advirtió sin embargo que un levantamiento rápido de restricciones podría tener como consecuencia un retraso en el máximo de casos en la presente ola de la pandemia. La incidencia acumulada en Alemania marcó este martes un nuevo máximo consecutivo y la incidencia subió hasta los 1.441,0 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 1.426,0 ayer, 1.206,2 hace una semana y 335,9 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada. Los nuevos contagios en 24 horas sumaron 169.571, frente a 162.613 hace una semana y se reportaron 177 muertos, frente a 188 siete días atrás, mientras la cifra de casos activos se sitúa en unos 2.911.100. En alusión a las diferentes prioridades entre las regiones a propósito de la gestión de la pandemia, Lauterbach criticó el anuncio del presidente de Baviera, Markus Söder, quien declaró que no aplicará la obligación de vacunación contra la covid en residencias de ancianos. Por otro lado el ministro había declarado hoy mismo al semanario "Stern" su temor a un empeoramiento de la situación con nuevas mutaciones. "En estos momentos, el virus tiene las mejores condiciones para seguir desarrollándose. Es epidemiológicamente inimaginable que con estas elevadas cifras de contagio no aparezcan nuevas mutaciones", afirmó. El próximo 16 de febrero hay una reunión entre el Gobierno federal y las autoridades regionales en las que se podrá decidir si se aprueba una relajación de las medidas vigentes, aunque quizás en primer lugar las que afectan al acceso a comercios y hostelería de vacunados, inmunizados y no vacunados. EFE jam-egw/alf