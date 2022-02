Matthias Mayer: "Arriesgué al máximo y salió bien"

edacción deportes, 8 feb (EFE).- El austriaco Matthias Mayer, que se convirtió en el primer esquiador alpino masculino de la historia en capturar tres oros olímpicos en tres Juegos distintos seguidos, al revalidar el de supergigante en los de Pekín 2022, declaró este martes en Yanqing que arriesgó "al máximo" y que le "salió bien", al imponerse asimismo con el final más apretado de todos los tiempos en esta disciplina en una cita olímpica: cuatro centésimas, con las que aventajó al medallista de plata, el estadounidense Ryan Cochran-Siegle. Mayer, de 31 años, asimismo campeón olímpico de descenso en Sochi'14 (Rusia) y bronce en esa modalidad en la prueba del lunes en Yanqing, se convirtió en el segundo hombre de la historia del esquí alpino en ganar tres oros en tres Juegos distintos, emulando de esta forma al noruego Kjetil Andre Aamodt -el más laureado del olimpismo, pero que no los capturó de forma consecutiva-, vencedor en los supergigantes de Albertville'92 (Francia), Salt Lake City 2002 (EEUU, donde también ganó la combinada) y Turín'06 (Italia) "Hoy me sentí muy animado; y me concentré únicamente en hacer mi carrera", explicó el súper-campeón de Afritz am See; que también igualó la plusmarca olímpica de tres títulos seguidos en esquí alpino de la italiana Deborah Compagoni, victoriosa en el 'súper' de Albertville y que en Nagano'98 (Japón) defendió el título de gigante que había festejado cuatro años antes en Lillehammer (Noruega). "Ha salido bien, encajó todo, porque ha sido una carrera muy apretada", explicó a las televisiones, en la zona de meta de la exigente y vistosa pista de Yanqing, Mayer: cuyas estadísticas olímpicas sólo superan en el esquí alpino el citado Aamodt -plusmarquista en Juegos, con cuatro oros, dos platas y dos bronces- y otro mito, el italiano Alberto Tomba, que ganó tres oros y dos platas. "Ha sido una bajada difícil, había que atacar sin límites y todo debía encajar", explicó el campeón carintio después de entrar en la historia del esquí alpino, deporte rey en Austria, donde mejoró las estadísticas del legendario Toni Sailer,l a gran estrella de los Juegos Olímpicos de 1956, en Cortina d'Ampezzo (Italia), donde ganó los tres oros en liza, cuando sólo se competía en eslalon, gigante y descenso. "Físicamente estoy bien y el material funcionó perfectamente, el paquete entero estuvo bien", comentó Mayer tras su victoria. "Tomé todos los riesgos necesarios y arriesgué al máximo; algo que no suelo hacer en la Copa del Mundo", apuntó Mayer, que en su decimotercera temporada en activo cuenta once victorias en esa competición, pero ningún título. "En Copa del Mundo esquío siempre con solidez y constancia. Pero en unos Juegos cuenta sólo una carrera", precisó el astro austriaco después de revalidar el título olímpico de supergigante en Yanqing. EFE arh/ea