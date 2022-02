¡Más colores! Cómo reproducir las plantas del jardín

ARCHIVO - La dalia es popular por sus espléndidas flores. Foto: Franziska Gabbert/dpa

¿Cómo sería poder reproducir las plantas más bellas de nuestro jardín? Una posibilidad es a través de esquejes o estacas, que es un método bastante sencillo que puede aplicarse en casa. El principio es simple: se trata de cortar un tallo y colocarlo en tierra para que pueda crecer y pronto generar otra planta de iguales características y la misma calidad que la primera. Desde ya, es una descripción un tanto simplificada, pero la reproducción de plantas a través de este método realmente no es ninguna ciencia. Hay dos épocas del año propicias para aplicar este método en plantas de balcón, de interiores y de macetas. Lo ideal es hacerlo a finales del invierno o a partir de marzo en el hemisferio sur, hasta que lleguen los meses de heladas. En el caso del hemisferio norte, el momento adecuado sería entre enero y marzo o a partir de agosto y hasta las primeras heladas. Para la dalia, por ejemplo, el mejor momento es en invierno, recomienda la jardinera Svenja Schwedtke. El detalle del procedimiento es el siguiente: Durante el invierno, los bulbos de dalia se conservan fuera de la tierra y son colocados nuevamente en la maceta o el jardín una vez que comienza la primavera. Si uno quiere hacer esquejes, puede plantar el bulbo unos meses antes de que empiece la primavera y esperar a que la planta crezca al calor de un ambiente calefaccionado. Además, hay que ir regando la planta ya desde dos o tres meses antes de la primavera. "Los primeros brotes aparecerán dos o tres semanas después, y esos brotes pueden separarse del bulbo cuando alcancen unos tres centímetros de largo", dice Schwedtke. Después de cortarlos se retiran las hojas más bajas y se colocan en polvo de hormonas para enraizar y luego en sustrato de cultivo de bajo contenido en nutrientes y permeable. ¿Cómo sigue el procedimiento? Hay que cubrir los plantines con bolsas de plástico, pero es importante abrirlas cada 2-3 días para que la planta se ventile, recomienda Schwedtke. También es fundamental colocar los plantines en algún sitio de temperatura cálida en la casa y mantener monitoreado el riego. Las primeras raíces se forman después de dos semanas, "y unas seis semanas después de haberlos colocado, pueden trasplantarse a una maceta. Cortar la punta de los brotes estimulará la ramificación". Ni bien comience la primavera es un buen momento para colocar las dalias en un espacio protegido pero que no cuente con calefacción. Lo ideal es un jardín de invierno, en caso de contar con uno. Para poder colocarlas a la intemperie, ya sea en un jardín o en una maceta en el balcón, habría que esperar hasta después de mediados de noviembre (en el hemisferio sur) o mayo (en el hemisferio norte) o, dependiendo de la latitud, a partir del momento en que no haya riesgos de heladas. Las plantas crecerán durante el verano, y "hacia el final de la temporada habrán formado un bulbo", afirma Schwedtke. dpa