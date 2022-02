Martes, 8 de febrero de 2022 (23.30 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== FRANCIA - Kiev -El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró hoy haber logrado avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana durante su misión para evitar una guerra, buenos augurios que deberán ser confirmados en los próximos días tras conversaciones con EEUU y la OTAN. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) ALEMANIA - Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo polaco, Andrzej Duda, expresaron hoy desde Berlín su "absoluta unidad" en el objetivo compartido de "preservar la paz" en Europa, algo que a juicio del eje franco-alemán pasa por el diálogo con Rusia. (ENVIADA) (foto) (audio) (vídeo) ---------------------------------------- IGLESIA ABUSOS - Ciudad del Vaticano - El papa emérito Benedicto XVI pidió hoy perdón por los abusos y errores durante sus diferentes mandatos, aunque sus colaboradores rechazaron cualquier implicación en el encubrimiento de sacerdotes pederastas cuando era arzobispo de Múnich, algo sugerido en un reciente informe sobre la Iglesia alemana. Por Cristina Cabrejas (ENVIADA) (vídeo) (Recursos de archivo www.lafototeca.com Cód: 11136046, 11134845 y otros) R.UNIDO GOBIERNO - Londres - Acechado por el escándalo de las fiestas durante la pandemia, el primer ministro británico, Boris Johnson, llevó a cabo este martes una remodelación interna de su gabinete de Gobierno con la que acerca a algunos de sus colaboradores más leales y busca relanzar sus planes para intentar sacar partido del Brexit. Por Guillermo Ximenis (ENVIADA) (audio) FILIPINAS ELECCIONES - Bangkok - Ferdinand "Bonbong" Marcos, hijo del fallecido dictador filipino, parte como el candidato favorito para tomar el relevo de Rodrigo Duterte en la presidencia de Filipinas, que este martes dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral de los comicios del 9 de mayo. Por Eric San Juan (ENVIADA) (audio) (vídeo) AUSTRALIA ABUSOS SEXUALES - Sídney (Australia) - El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió este martes disculpas a las políticas y empleadas del Parlamento de Camberra que han sido víctimas de acoso, abusos sexuales y violaciones, en respuesta a una investigación sobre la cultura laboral en la sede del Legislativo de este país. (ENVIADA) (foto) (vídeo) CANADÁ PROTESTAS - Otawa - El centro de Otawa sigue ocupado por grupos antivacunas y radicales en un momento de tensión creciente tras once días de protestas que están causando graves problemas en la capital canadiense. Por Julio César Rivas (foto) (vídeo) PERÚ CRISIS- Lima- En víspera de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncie la conformación de su cuarto gabinete de ministros en tan solo seis meses de gestión, el defensor del pueblo se ha sumado a los pedidos para que el mandatario renuncie al cargo por la "ineficacia extrema" de su gestión. (foto) EEUU JUICIO - Nueva York - Un tribunal de Manhattan comunica hoy la sentencia contra el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, declarado culpable de narcotráfico el pasado año y a quien se ha vinculado con el expresidente Juan Orlando Hernández, incluido en la lista de corruptos desvelada ayer por el Gobierno estadounidense. (ENVIADA) (foto) HONDURAS EEUU - Tegucigalpa - El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ha sido incluido por EEUU en su lista de corruptos, no goza de inmunidad en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), según analistas y el propio reglamento del organismo regional. (Claves) (ENVIADA) ÓSCAR - Los Ángeles (EE.UU.) - "The Power of the Dog", de Jane Campion, se convirtió hoy en la gran favorita para los Óscar al acumular doce nominaciones en una edición con fuerte presencia latina, gracias a candidaturas como las de los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el colombiano Sebastián Yatra o la cinta de animación "Encanto". Por Javier Romualdo (ENVIADA) (video) (audio) MALI JUSTICIA - La Haya - El testimonio de una mujer que fue obligada a casarse y a tener sexo con el yihadista Al Hassan Ag Abdoul, acusado de ser el jefe "de facto" de la Policía Islámica entre 2012 y 2013 en Tombuctú, Mali, fue el primero presentado en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por los abogados de casi 2.000 víctimas. (ENVIADA) (vídeo) UE TECNOLOGÍA - Bruselas - La Unión Europea prevé movilizar 45.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 para cuadruplicar su producción de chips con el fin de reducir su dependencia de otros países y convertirse en una potencia "líder" en un sector estratégico. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) R.UNIDO MÚSICA - Londres - Los premios Brit de la música británica, que premian a los artistas más importantes del último año, se entregan este martes en el pabellón O2 de Londres, con actuaciones como las de Liam Gallagher y Ed Sheeran. (ENVIADA) (foto) (audio) (vídeo) ALEMANIA LITERATURA - Berlín - Alemania conmemora los 150 años del nacimiento de Theodor Lessing, uno de los intelectuales mas destacados de la República de Weimar, quien anticipó el advenimiento del nazismo y, ya en los años 30, advirtió contra los peligros de la destrucción de la naturaleza y predijo el cambio climático. Por Rodrigo Zuleta (ENVIADA) CRÓNICAS ------------- REPÚBLICA DOMINICANA HISTORIA - Santo Domingo - La República Dominicana recuerda este 9 de febrero el 200 aniversario del inicio de la ocupación haitiana, un complejo periodo que duró 22 años y en el que predominó un brutal régimen militar, pero que también puso punto final a la esclavitud en esta parte de la isla. Por Marta Florián (ENVIADA) (foto) ESPAÑA HISTORIA - Roma - La espectacular embajada de España ante la Santa Sede, la legación diplomática permanente más antigua del mundo, festeja sus 400 años dando a conocer un legado histórico y artístico incalculable que ha llevado incluso a bautizar con su nombre uno de los lugares más bellos e icónicos de Roma, la plaza de España. Por Marta Rullán (ENVIADA) (foto) (vídeo) EEUU DESASTRES - Miami (EEUU) - Más allá de una tragedia para las víctimas, lo desastres naturales, que cada vez con mayor frecuencia e intensidad se registran en el mundo, suponen un enorme empujón económico a un sector que vive sus mejores años y que estos días se reúne en Miami Beach (Florida) en una boyante feria sectorial. Por Álvaro Blanco (ENVIADA) (foto) (video) MÉXICO LUNA - Ciudad de México - Unos diminutos robots que aterrizarán en la luna a mediados de año para estudiar su superficie gracias a un enorme esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México dan cuenta del ambicioso plan de México para impulsar su propia agenda aeroespacial. (ENVIADA) (foto) (vídeo) ENTREVISTAS ---------------- UE COLOMBIA - Bruselas - El jefe de la Misión de Observación Electoral que la Unión Europea enviará a los comicios legislativos y presidenciales de Colombia, el eurodiputado socialdemócrata Javi López, asegura en una entrevista con EFE que viajará al país con el objetivo "reivindicar la paz como herramienta de democracia". Por Dani Rovirosa (ENVIADA) (foto) (vídeo) EEUU MUSEO - Miami (EEUU) - El arqueólogo Jorge Zamanillo asumirá este año "la trascendental" labor de organizar "a partir de cero" la historia de los latinos en EE.UU., tras su nombramiento como fundador y director del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Instituto Smithsoniano, en Washington. Por Ivonne Malaver (ENVIADA) (foto) (video) lab/jgb/vh/fp