Martes, 8 de febrero de 2022 (23.00 GMT)

IGLESIA ABUSOS Benedicto XVI pide perdón por los abusos y errores bajo su responsabilidad Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa emérito Benedicto XVI pidió hoy perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido. El papa emérito ha realizado esta declaración en una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. UCRANIA CRISIS UE La UE ve "positiva" la reunión de Macron con Putin ante tensión en Ucrania Washington (EFE).- La reunión del presidente francés, Emmanuel Macron, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, fue "positiva" al impulsar "el diálogo" como "el camino a seguir" en la crisis de Ucrania, indicó este martes en el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Así lo indicó Borrell en un encuentro con periodistas en la sede de la delegación de UE en Washington, donde se encuentra de visita oficial en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. "Creo que la visita de Macron ha producido un resultado positivo, al impulsar las negociaciones y el diálogo como el camino para a seguir", señaló el jefe de la diplomacia europea. UCRANIA CRISIS Rusia afirma que la desescalada en torno a Ucrania es "muy necesaria" Moscú (EFE).- Rusia afirmó hoy que la desescalada en torno a la situación en Ucrania es "muy necesaria" porque, según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las tensiones se incrementan "cada día que pasa". Peskov indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, le manifestó este mismo lunes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que "lamentablemente" no ha recibido respuesta de Estados Unidos y la OTAN sobre la esencia de las demandas rusas de garantías de seguridad. UCRANIA CRISIS ALEMANIA Scholz, Macron y Duda apelan a la "unidad" para "preservar la paz" europea Berlín (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo polaco, Andrzej Duda, expresaron hoy desde Berlín su "absoluta unidad" en el objetivo compartido de "preservar la paz" en Europa, algo que a juicio del eje franco-alemán pasa por el diálogo con Rusia. "Nuestra evaluación de la situación en Ucrania es idéntica", afirmó Scholz, en una comparecencia conjunta, previa a la reunión convocada en la capital alemana con los presidentes polaco y francés, el primero de regreso de su viaje a Washington y Macron de vuelta de Moscú y Kiev. EEUU JUICIO Supuesto socio narco de expresidente hondureño, condenado a cadena perpetua Nueva York (EFE).- El hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, a quien el Gobierno de Estado Unidos considera que fue socio del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes en Nueva York a cadena perpetua por un delito de narcotráfico y, además, a otros 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas. "Estos crímenes son los crímenes más graves que uno puede cometer" aseguró el juez Kevin Castel durante la lectura de la sentencia, en la que se detuvo a recordar con detalles cómo Fuentes Ramírez torturó y asesinó a un policía que había participado en la redada de un laboratorio de cocaína que el acusado administraba supuestamente junto al expresidente Hernández. El tribunal del sur de Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable en marzo de 2021, también lo obliga a pagar 151.724.375 millones de dólares en relación con el cargo de introducir al menos 5.000 kilogramos de cocaína en suelo estadounidense. R.UNIDO GOBIERNO Johnson recurre a sus fieles para retomar el control y relanzar el Brexit Londres (EFE).- Acechado por el escándalo de las fiestas durante la pandemia, el primer ministro británico, Boris Johnson, llevó a cabo este martes una remodelación interna de su gabinete de Gobierno con la que acerca a algunos de sus colaboradores más leales y busca relanzar sus planes para intentar sacar partido del Brexit. Aunque no hubo cambios de ministros, Johnson ha renovado algunos puestos clave para el funcionamiento del Ejecutivo y ha dado pasos para estrechar el control sobre los diputados de su grupo parlamentario, en un momento en el que algunos de ellos amenazan con convocar una moción de confianza contra su liderazgo. El cambio más relevante es el de Jacob Rees-Mogg, uno de los más fervientes defensores de la ruptura con la Unión Europea desde antes del referéndum de 2016, que ocupará una secretaría de Estado de nuevo cuño, bautizada como secretaría para las Oportunidades del Brexit y la Eficiencia Gubernamental. COLOMBIA LLUVIAS Ascienden a 14 los fallecidos por deslizamiento de tierra en Colombia Bogotá (EFE).- El número de fallecidos por un deslizamiento de tierra causado por las lluvias que afectan a la ciudad colombiana de Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro), ascendió a 14 personas, según informaron este martes las autoridades. La Defensoría del Pueblo señaló que su oficina regional en Risaralda reportó que "son 14 los fallecidos en este derrumbe" y que "tres de ellos son niños". Por su parte, el presidente Iván Duque lamentó en Twitter lo sucedido y dijo que la tragedia dejó además "35 lesionadas y pérdidas materiales". PERÚ GOBIERNO El defensor del pueblo de Perú pide la renuncia del presidente Castillo Lima (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, pidió que el presidente, Pedro Castillo, renuncie al cargo por la "ineficacia" de su gestión, así como por no respetar los valores democráticos y presuntas omisiones ligadas con actos de corrupción, según dijo. El defensor del pueblo se sumó a las numerosas voces lanzadas desde la oposición política e incluso por medios locales que han señalado que Castillo debería renunciar al cargo ante la "ineficacia" que muestra en la conducción del Ejecutivo y las constantes crisis que afronta su gestión. El gobernante señaló este lunes que en las próximas horas conformará un nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde que asumió el poder el 28 de julio de 2021. EEUU ABUSO Alumnas demandan a la Universidad de Harvard por ignorar denuncias de abusos Washington (EFE).- Tres estudiantes presentaron este martes una demanda contra la prestigiosa Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos) por ignorar sus denuncias sobre el supuesto acoso y abuso sexual de un profesor. Según el escrito de la demanda, interpuesta ante una corte federal en Boston, este caso versa sobre "el fracaso de Harvard durante una década en proteger a las estudiantes de abusos sexuales y de las represalias de acabar su carrera". Las denunciantes Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn y Amulya Mandava sostienen que el profesor de Antropología John Comaroff, "un académico reconocido" en su ámbito, empleó durante años su posición de poder para aprovecharse de las alumnas. VENEZUELA VIOLENCIA Policía de Venezuela mata a "Koki", uno de los delincuentes más buscados Caracas (EFE).- La Policía venezolana abatió a Carlos Luis Revette, conocido por el alias de "El Koki" y considerado uno de los principales responsables de los tiroteos desatados en julio que paralizaron la vida en el occidente de Caracas durante casi 72 horas, informó este martes el ministro del Interior, Remigio Ceballos. "Se mantiene activa la Operación Indio Guaicaipuro II 2022, en (el céntrico) estado Aragua, con nuevas detenciones y tras enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias 'el Koki', Carlos Luis Revette", escribió Ceballos en su cuenta de Twitter. SUDÁN PROTESTAS Liberados los tres periodistas de la BBC detenidos en Sudán Jartum (EFE).- Las autoridades sudanesas liberaron hoy a los tres periodistas de la BBC detenidos ayer, lunes, en Jartum durante la cobertura de las protestas contra el golpe de Estado perpetrado por los militares el pasado 25 de octubre, informaron la propia cadena y el embajador del Reino Unido en Sudán. "Un equipo de la BBC fue brevemente detenido por las autoridades mientras trabajaba en Jartum. Nos alegra que las autoridades fueran capaces de resolver esta situación de forma rápida", dijo la cadena en un comunicado publicado hoy en su página web. Según la nota, los tres periodistas, que trabajan para el servicio en árabe de la BBC, fueron arrestados "mientras cubrían las protestas prodemocracia en la capital, Jartum". CORONAVIRUS OMS La pandemia sigue perturbando los servicios sanitarios en un 90 % de países Ginebra (EFE).- Un 90 % de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, según el último sondeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, el VIH/sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia, de acuerdo con la encuesta, realizada a finales de 2021 en 129 países. PFIZER RESULTADOS Pfizer duplica holgadamente sus beneficios netos en 2021 gracias a la vacuna Nueva York (EFE).- La farmacéutica estadounidense Pfizer duplicó holgadamente sus beneficios en 2021, hasta los 21.979 millones de dólares (frente a los 9.159 de 2020), al igual que su facturación (hasta 81.288 millones), gracias principalmente a las ventas de su vacuna Cominarty contra la covid-19. La compañía publicó hoy sus resultados acumulados del ejercicio pasado, en los que la vacuna, desarrollada junto a la empresa alemana BioNTech, aparece como el producto estrella de su cartera y le permitirá por sí sola recaudar unos 32.000 millones este año actual. CANADÁ PROTESTAS Mayoría de canadienses se opone a protestas antivacunas que paralizan Ottawa Ottawa (EFE).- Más de un 60 % de los canadienses se opone a la protestas que mantienen desde hace 11 días el movimiento antivacunas y grupos radicales en la capital, Ottawa, para protestar contra las medidas de contención de la pandemia, según una encuesta dada a conocer este martes. Un grupo de unos 200 camiones y varios centenares de personas se mantienen desde entonces en los alrededores del edificio del Parlamento en la capital canadiense bloqueando calles y protestando día y noche con las bocinas de sus vehículos. EEUU META "¿Y qué?", dice Francia ante amenaza de Meta de cerrar Instagram y Facebook París (EFE).- El Gobierno francés respondió este martes con un "¿y qué?" a la amenaza de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, de cerrar sus servicios en los países de la UE a causa de una sentencia judicial que le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos (EE.UU.). "¿Y qué? Nuestra única brújula, la que guía la acción del Gobierno, la acción de las instancias europeas, es hacer respetar las decisiones colectivas democráticas de los ciudadanos europeos", dijo el secretario de Estado de la Transición Digital y las Comunicaciones Electrónicas, Cédric O. ÓSCAR "The Power of the Dog", favorita de unos Óscar con fuerte presencia latina Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- "The Power of the Dog", de Jane Campion, se convirtió hoy en la gran favorita para los Óscar al acumular doce nominaciones en una edición con fuerte presencia latina, gracias a candidaturas como las de los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el colombiano Sebastián Yatra o la cinta de animación "Encanto". La Academia de Hollywood anunció este martes sus candidatos para los galardones más prestigiosos del cine, que se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.), un listado que encabeza "The Power of the Dog" seguida de "Dune" con diez nominaciones, "Belfast" y "West Side Story" con siete cada una y "King Richard" con seis. EFE int/psh/jpd