Martes, 8 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ------------------------ FRANCIA - Kiev - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar las tensiones con Rusia, un día después de hablar con el presidente Vladímir Putin en Moscú de un "nuevo mecanismo de seguridad" en Europa. (foto) (vídeo) (audio) ALEMANIA - Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Berlín con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente polaco, Andrzej Duda, tras la cumbre que mantuvo en Washington con Joe Biden, con el que abordó las sanciones que impondrán a Rusia si ataca a Ucrania. (foto) (audio) (vídeo) ------------------------- FILIPINAS ELECCIONES - Bangkok - Ferdinand "Bombong" Marcos, hijo del fallecido dictador filipino, parte como el candidato favorito a la presidencia de Filipinas, donde este martes se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral de los comicios de mayo. (audio) (vídeo) AUSTRALIA ABUSOS SEXUALES - Sídney (Australia) - El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió este martes disculpas a las políticas y empleadas del Parlamento de Camberra que han sido víctimas de acoso, abusos sexuales y violaciones, en respuesta a una investigación sobre la cultura laboral en la sede del Legislativo de este país. (foto) (vídeo) (enviada) CANADÁ PROTESTAS - Toronto (Canadá) - La tensión por las protestas de grupos de antivacunas y radicales instalados en los alrededores del Parlamento de Canadá, en Ottawa, ha escalado hasta el punto que el primer ministro, Justin Trudeau, les ha acusado esta madrugada de "bloquear" la democracia, mientras las autoridades han reconocido las dificultades para controlar la situación. (foto) (audio) HONDURAS EEUU - Tegucigalpa - El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ha sido incluido por EEUU en su lista de corruptos, no goza de inmunidad en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), según analistas y el propio reglamento del organismo regional. (Claves). ÓSCAR - Los Ángeles (EE.UU.) - "The Power of The Dog", "Belfast" y "Licorice Pizza" son algunas de las favoritas para hacerse con una nominación en la 94 edición de los Óscar, que anuncian en Los Ángeles sus nominaciones con Penélope Cruz y "Madres Paralelas" como la gran baza del cine en español. (video) (audio) MALI JUSTICIA - La Haya - Los abogados de casi 2.000 víctimas del yihadista Al Hassan Ag Abdoul, acusado de ser el jefe "de facto" de la Policía Islámica entre 2012 y 2013 en Tombuctú, Mali, presentan en La Haya sus alegatos de apertura en la Corte Penal Internacional (CPI). (vídeo) UE TECNOLOGÍA - Bruselas - La Comisión Europea presenta su ambiciosa propuesta para una nueva Ley Europea de Chips, que prevé movilizar unos 40.000 millones de euros en inversiones para cuadruplicar hasta 2030 su producción de estos componentes de enorme importancia económica y geopolítica en el siglo XXI. (foto) (vídeo) (audio) R. UNIDO MÚSICA - Londres - Los premios Brit de la música británica, que premian a los artistas más importantes del último año, se entregan este martes en el pabellón O2 de Londres, con actuaciones como las de Liam Gallagher y Ed Sheeran. (foto) (audio) (vídeo) ALEMANIA LITERATURA - Berlín - Alemania recuerda a Theodor Lessing, uno de los intelectuales mas destacados de la República de Weimar, nacido hace 150 años, que anticipó el advenimiento del nazismo y, ya en los años 30, advirtió contra los peligros de la destrucción de la naturaleza y predijo el cambio climático. CRÓNICAS ------------- REPÚBLICA DOMINICANA HISTORIA - Santo Domingo - La República Dominicana recuerda este 9 de febrero el 200 aniversario del inicio de la ocupación de Haití, un complejo periodo que se extendió durante 22 años, en el que predominó un brutal régimen militar pero que también puso punto final a la esclavitud en esta parte de la isla. Por Marta Florián. (foto) ESPAÑA HISTORIA - Roma - La espectacular embajada de España ante la Santa Sede, la legación diplomática permanente más antigua del mundo, festeja sus 400 años dando a conocer un legado histórico y artístico incalculable que ha llevado incluso a bautizar con su nombre uno de los lugares más bellos e icónicos de Roma, la plaza de España. Por Marta Rullán. (foto) (vídeo) EEUU DESASTRES - Miami (EEUU) - Más allá de una tragedia para las víctimas, lo desastres naturales, que cada vez con mayor frecuencia e intensidad se registran en el mundo, suponen un enorme empujón económico a un sector que vive sus mejores años y que estos días se reúne en Miami Beach (Florida, EE.UU.) en una boyante feria sectorial. Por Álvaro Blanco (foto) (video) MÉXICO LUNA - Ciudad de México - Unos diminutos robots que aterrizarán en la luna a mediados de año para estudiar su superficie gracias a un enorme esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México dan cuenta del ambicioso plan de México para impulsar su propia agenda aeroespacial. (foto) (vídeo) ENTREVISTAS ---------------- UE COLOMBIA - Bruselas - El jefe de la Misión de Observación Electoral que la Unión Europea enviará a los comicios legislativos y presidenciales de Colombia, el eurodiputado socialdemócrata Javi López, asegura en una entrevista con EFE que viajará al país con el objetivo "reivindicar la paz como herramienta de democracia". Por Dani Rovirosa. (foto) (vídeo) (enviada) EEUU MUSEO - Miami (EEUU) - El arqueólogo Jorge Zamanillo asumirá este año "la trascendental" labor de organizar "a partir de cero" la historia de los latinos en EE.UU., tras su nombramiento como fundador y director del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Instituto Smithsoniano, en Washington. Por Ivonne Malaver (foto) (video) lab