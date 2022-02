Martes, 8 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

=========== UCRANIA CRISIS =========== La invasión de Ucrania es más difícil de lo que parece, según funcionarios rusos Washington (EFE).- Una invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia podría ser más difícil y costosa de lo que creen el presidente ruso, Vladimir Putin, y otros líderes del Klemlin, según altos funcionarios rusos cuyas comunicaciones ha interceptado la inteligencia estadounidense. Las comunicaciones entre estos altos mandos rusos revelan esa preocupación y esas dudas entre los altos dirigentes de Rusia, que se quejaron de que sus planes hayan sido descubiertos y divulgados por los países occidentales, según informa este martes la CNN, que cita como fuentes a personas relacionadas con la inteligencia estadounidense. La CNN mantiene esas fuentes en el anonimato, aunque señala que tres de ellas dijeron que esos funcionarios que tienen dudas sobre la invasión incluyen a agentes militares y de inteligencia. Putin: "No habrá vencedores" en caso de guerra entre Rusia y la la OTAN Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este lunes de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras más de cinco horas de negociaciones con su homólogo francés, Emmanuel Macron. MACROM Macron apacigua a Putin con promesas de seguridad a cambio de una desescalada Moscú (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intentó este lunes apaciguar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, con promesas de un "nuevo mecanismo de seguridad" en Europa, a cambio de una desescalada en la frontera con Ucrania. Macron, que este martes viajará a Kiev, presentó "varias variantes" al líder ruso durante unas maratonianas negociaciones para "evitar una guerra". Durante toda su intervención, el líder francés se mostró comprensivo con las preocupaciones de seguridad de Rusia, al que llamó país "amigo" que es "parte de Europa". "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", aseguró. Además, Macron aseguró este lunes que Putin le tranquilizó sobre el posible despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia, que limita con varios países de la OTAN. Macron celebra hoy consultas con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. EE. UU. UE Estados Unidos y la UE coordinan sanciones y estrategia energética por la crisis con Rusia Washington (EFE).- Estados Unidos y la Unión Europea (UE) reafirmaron este lunes su "unidad" en la respuesta ante la amenaza rusa en Ucrania, con la preparación de un paquete de "duras sanciones" y la "cooperación estratégica" para asegurar el suministro de gas en Europa en caso de que Moscú ataque Kiev. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético EE. UU.-UE en medio de las crecientes tensiones con Moscú. "Hemos desarrollado una respuesta rápida y de gran impacto que podría producir enormes costes en la economía y el sistema financiero ruso", advirtió Blinken en una rueda de prensa con Borrell en el Departamento de Estado. Borrell, por su lado, reconoció la tensa y compleja situación que se vive en el este de Europa. Kuleba aboga ante Baerbock por la diplomacia, pero tiene sus "líneas rojas" Kiev (EFE).- Ucrania aboga por una solución diplomática de la crisis con Rusia, pero rechaza un diálogo directo con los separatistas prorrusos del Donbás, una de sus "líneas rojas", aseguró este lunes el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba. "He informado a (la titular alemana de Exteriores) Annalena (Baerbock) de que Ucrania tiene sus 'líneas rojas' y no va a renunciar a ellas bajo ninguna circunstancia", dijo Kuleba en rueda de prensa tras la reunión con su homóloga alemana en Kiev. Kuleba precisó que uno de los asuntos que son innegociables para Kiev es todo lo que tiene que ver con su integridad territorial. "No vamos a hacer ninguna concesión en cuanto a la integridad territorial de Ucrania", afirmó. --------- CANADÁ PROTESTAS Trudeau acusa a los antivacunas de "bloquear" la democracia con su protesta Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó este lunes a los antivacunas y grupos radicales que desde hace diez días ocupan las calles que rodean el Parlamento canadiense de "bloquear" la democracia a la vez que demandó el fin de la protesta. Trudeau participó anoche en un debate parlamentario de emergencia para tratar sobre la protesta que tanto el alcalde de Ottawa, Jim Watson, como el jefe de Policía de la capital canadiense, Peter Sloly, han calificado de "ocupación". Trudeau declaró durante el debate que "los canadienses tienen el derecho a protestar, a estar en desacuerdo con su Gobierno y a que sus voces se oigan". Pero a continuación añadió que no tienen el derecho a bloquear la economía, la democracia o las vidas diarias de otros ciudadanos. IRÁN NUCLEAR Se retoma la negociación para salvar el acuerdo nuclear con Irán Viena (EFE).- Los contactos diplomáticos se retoman este martes en Viena para intentar salvar el acuerdo nuclear de 2015 que bloqueó que Irán pudiera desarrollar armas atómicas, con el debate centrado en la exigencia de Teherán de que Estados Unidos levante las sanciones que le impuso durante la presidencia de Donald Trump. Los contactos se reinician tras once días de pausa durante los que los equipos negociadores de Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia e Irán consultaron con sus respectivas capitales sobre el estado actual del proceso. El Gobierno iraní insistió ayer en que el eje de las negociaciones de Viena es el levantamiento de sanciones y en recuperar los beneficios económicos que le reportó el acuerdo de 2015. ========== CORONAVIRUS ========== OMS La pandemia sigue perturbando los servicios sanitarios en un 90 % de países Ginebra (EFE).- Un 90 % de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, según el último sondeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, el VIH/sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia, de acuerdo con la encuesta, realizada a finales de 2021 en 129 países. CHILE Chile inicia la vacunación masiva con la cuarta dosis con los casos diarios disparados Santiago de Chile (EFE).- Chile comenzó este lunes a vacunar de manera masiva con la cuarta dosis contra la covid-19 a los mayores de 55 años, en momentos en que la variante ómicron está disparando los contagios diarios hasta cifras nunca vistas en la pandemia. "Ómicron tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo", dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien este lunes recibió la cuarta dosis en la región sureña de Los Ríos, donde se encuentra de vacaciones. Chile ha llevado a cabo una de las campañas de inoculación más exitosas del mundo y es uno de los primeros países en apostar por la cuarta dosis, que Israel empezó a aplicar de manera masiva el pasado 2 de enero. ESPAÑA España suma 335 fallecidos por covid-19 en 3 días Madrid (EFE).- España registró 335 nuevos fallecimientos por covid-19 desde el pasado viernes -una cifra muy elevada que desde hace casi dos semanas se mantiene en torno a las 200 muertes diarias- mientras que la incidencia cae por primera vez de los 2.000 casos desde que comenzó el año.Según los datos de este lunes facilitados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada se sitúa en 1.997 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, 302 menos que el viernes, último día que se facilitaron datos, ya que durante el fin de semana no se actualizan. En los últimos tres días, la pandemia sumó 120.818 nuevos contagios, pero desciende la presión en los hospitales, con un 12,8 % de ocupación en las habitaciones regulares, mientras que en las unidades de cuidados intensivos (ucis) baja hasta el 19,5% de camas ocupadas por enfermos covid. ----------- COLOMBIA NARCOTRÁFICO La ONU controlará desde Colombia las operaciones contra la droga y el delito en 6 países Bogotá (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés) anunció este lunes que instalará en Colombia su sede regional, desde donde supervisará y coordinará las operaciones contra el narcotráfico y delitos en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay. "La creación de una oficina regional nos va a permitir tener un abordaje más efectivo en nuestras operaciones y en las comunicaciones", dijo la directora ejecutiva de la UNODC, la egipcia Ghada Waly, en un acto conjunto con el presidente de Colombia, Iván Duque. La oficina de esta agencia, que se ocupa de temas de narcotráfico y trata de seres humanos, entre otros, liderará las operaciones en Colombia y también supervisará las de los otros cinco países. NICARAGUA OPOSICIÓN Condenan a 10 años de prisión a una disidente sandinista en Nicaragua Managua (EFE).- La disidente sandinista Ana Margarita Vigil fue condenada este lunes a 10 años de prisión por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Vigil, que fue presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos), fue declarada culpable el miércoles pasado en el segundo día de una serie de juicios contra dirigentes opositores. "El régimen Ortega Murillo la ha sentenciado a 10 años de cárcel por delitos que no ha cometido y por soñar con una Nicaragua en justicia, libertad y democracia, una Nicaragua donde se respeten los derechos humanos", señaló el Cenidh en sus redes sociales. VENEZUELA PRENSA La Justicia entrega la sede embargada del diario El Nacional a un líder chavista Caracas (EFE).- La Justicia venezolana entregó este lunes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario venezolano El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político. "En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (...) le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello", publicó El Nacional. Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE. UU. por presuntos nexos con el narcotráfico, y el TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares. ÁFRICA SEQUÍA Trece millones de personas sufren hambre en el Cuerno de África por la sequía Nairob (EFE).- El Cuerno de África padece su peor sequía desde 1981, una situación que ha abocado al hambre a unos 13 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia, advirtió hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. "Esta situación requiere una intervención humanitaria inmediata y un apoyo constante a las comunidades para desarrollar su resiliciencia de cara al futuro", afirmó el director de la oficina del PMA para el Este de África, Michael Dunford, en un comunicado emitido desde Nairobi. Después de tres temporadas lluviosas consecutivas en las que llovió menos de lo habitual, los cultivos de millones de campesinos están destrozados y muchos animales domésticos han muerto, obligando a las familias a abandonar sus hogares y provocando un aumento de conflictos intercomunitarios. NEUROCIENCIA TRATAMIENTO Un avance científico permite a los parapléjicos andar y practicar deportes Londres/Ginebra (EFE).- Tres personas que habían sufrido una lesión completa de la espina dorsal y se encontraban parapléjicas pueden ahora caminar gracias a un implante que estimula la zona de la médula espinal que controla los músculos del tronco y las piernas, que funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial. Esta técnica, que utiliza "paletas de electrodos" diseñadas específicamente para lesiones de médula, ha sido desarrollada por un equipo suizo de investigadores, que forma parte de un ensayo clínico aún en curso y que demuestra que los tratamientos de estimulación especialmente diseñados para cada paciente, en lugar de otros más generales, resultan en "una eficacia superior y actividades motoras más diversas" incluso en las lesiones medulares más graves. Según publica este lunes la revista Nature Medicine, Grégoire Courtine y Jocelyne Bloch, responsables del experimento, constatan que la estimulación eléctrica de la médula espinal es actualmente una opción terapéutica prometedora para restaurar la función motora en personas con lesión medular. EFE int/jac