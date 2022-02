Martes, 8 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 8 feb (EFE).- .- Kiev (Ucrania).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar las tensiones con Rusia, un día después de hablar con el presidente Vladímir Putin en Moscú de un "nuevo mecanismo de seguridad" en Europa. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne en Berlín con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente polaco, Andrzej Duda, un día después de su cumbre en Washington con Joe Biden, con el que abordó las sanciones que impondrán a Rusia si ataca a Ucrania. (vídeo)(audio) .- Manila (Filipinas).- Ferdinand "Bombong" Marcos, hijo del fallecido dictador filipino, parte como el candidato favorito a la presidencia de Filipinas, donde este martes se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral de los comicios de mayo. (vídeo)(audio) .- La Haya (Países Bajos).- Los abogados de casi 2.000 víctimas del yihadista Al Hassan Ag Abdoul, acusado de ser el jefe "de facto" de la Policía Islámica entre 2012 y 2013 en Tombuctú, Mali, presentan en La Haya sus alegatos de apertura en la Corte Penal Internacional (CPI). (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea presenta su propuesta para una nueva Ley Europea de Chips, que prevé movilizar más de 40.000 millones de euros en inversiones con el fin de cuadruplicar su producción y reducir así su excesiva dependencia de otros países. (vídeo)(audio) .- Los Ángeles (EE.UU.)- "The Power of The Dog", "Belfast" y "Licorice Pizza" son algunas de las favoritas para hacerse con una nominación en la 94 edición de los Óscar, que anuncian en Los Ángeles sus nominaciones con Penélope Cruz y "Madres Paralelas" como la gran baza del cine en español. (vídeo)(audio) .- Roma (Italia).- La espectacular embajada de España ante la Santa Sede, la legación diplomática permanente más antigua del mundo, festeja sus 400 años dando a conocer un legado histórico y artístico incalculable que ha llevado incluso a bautizar con su nombre uno de los lugares más bellos e icónicos de Roma, la plaza de España. (vídeo) .- Camberra (Australia).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió este martes disculpas a las políticas y empleadas del Parlamento de Camberra que han sido víctimas de acoso, abusos sexuales y violaciones, en respuesta a una investigación sobre la cultura laboral en la sede del Legislativo de este país. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El jefe de la Misión de Observación Electoral que la Unión Europea enviará a los comicios legislativos y presidenciales de Colombia, el eurodiputado socialdemócrata Javi López, asegura en una entrevista con EFE que viajará al país con el objetivo "reivindicar la paz como herramienta de democracia". (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- Más allá de una tragedia para las víctimas, los desastres naturales, que cada vez con mayor frecuencia e intensidad se registran en el mundo, suponen un enorme empujón económico a un sector que vive sus mejores años y que estos días se reúne en Miami Beach (Florida, EE.UU.) en una boyante feria sectorial. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- La Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras) celebra una rueda de prensa. (vídeo) .- Ciudad de México.- Como si de insectos se tratara, unos pequeños robots llegarán en unos meses a la Luna para estudiar su superficie gracias a un enorme esfuerzo de la UNAM y de 200 jóvenes mexicanos que participan en el proyecto Misión Colmena. (vídeo) .- Sinangoe (Ecuador).- Tras una histórica victoria judicial contra el extractivismo, la pequeña comunidad indígena de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana, demanda ahora al Estado la titularidad de su tierras, que aseguran les han sido expoliadas por el Estado a lo largo de décadas. (vídeo) .- Miami (EE.UU).- El arqueólogo Jorge Zamanillo asumirá este año "la trascendental" labor de organizar "a partir de cero" la historia de los latinos en EE.UU., tras su nombramiento como fundador y director del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Instituto Smithsoniano, en Washington. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el índice de producción industrial de diciembre pasado, que en los primeros once meses del año había acumulado una subida del 16,3 %, y de la construcción, que hasta noviembre había anotado un aumento del 34,2 %, mientras el Gobierno insiste en la recuperación que registra el país tras la recesión que comenzó en 2018 y que se agravó con la pandemia. (vídeo) .- Santiago de Chile.- Chile publica el índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al mes de enero, luego de que la inflación cerró 2021 en el 7,2 % -la más alta en 14 años- y de que el Gobierno designó a la primera mujer al frente del Banco Central. 