Martes, 8 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============= UCRANIA CRISIS Putin: "No habrá vencedores" en caso de guerra entre Rusia y la OTAN Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este lunes de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras más de cinco horas de negociaciones con su homólogo francés, Emmanuel Macron. UCRANIA CRISIS MACRON Macron apacigua a Putin con promesas de seguridad a cambio de una desescalada Moscú (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intentó este lunes apaciguar al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, con promesas de un "nuevo mecanismo de seguridad" en Europa, a cambio de una desescalada en la frontera con Ucrania."Necesitamos construir nuevos mecanismos que garanticen la estabilidad en la región", dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin.Macron, que este martes viajará a Kiev, presentó "varias variantes" al líder ruso durante unas maratonianas negociaciones para "evitar una guerra" que se prolongaron durante más de cinco horas.Durante toda su intervención, el líder francés se mostró comprensivo con las preocupaciones de seguridad de Rusia, a la que llamó un país "amigo" que es "parte de Europa"."Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", aseguró. Además, Macron aseguró este lunes que Putin le tranquilizó sobre el posible despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia, que limita con varios países de la OTAN. "Al respecto, Putin me tranquilizó", dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin. UCRANIA CRISIS SCHOLZ Biden dice que "no habrá Nord Stream 2" si Rusia invade Ucrania Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este lunes que si Rusia invade Ucrania "no habrá Nord Stream 2", mientras el canciller alemán, Olaf Scholz, evitó aclarar si está dispuesto a suspender los permisos para ese gasoducto. "Si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2, le pondremos fin", dijo Biden en una rueda de prensa conjunta con Scholz en la Casa Blanca. Sin embargo, preguntado al respecto, Scholz evitó confirmar expresamente si está dispuesto a suspender los permisos para el gasoducto en caso de que Rusia invada Ucrania, como temen Estados Unidos y sus aliados europeos. "Estamos actuando juntos. Estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Tomaremos los mismos pasos, y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos lo entenderán", aseguró Scholz. EEUU UE EEUU y la UE coordinan sanciones y estrategia energética por crisis con Rusia Washington (EFE).- Estados Unidos y la Unión Europea (UE) reafirmaron este lunes su "unidad" en la respuesta ante la amenaza rusa en Ucrania, con la preparación de un paquete de "duras sanciones" y la "cooperación estratégica" para asegurar el suministro de gas en Europa en caso de que Moscú ataque Kiev. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético EE.UU.-UE en medio de las crecientes tensiones con Moscú. "Hemos desarrollado una respuesta rápida y de gran impacto que podría producir enormes costes en la economía y el sistema financiero ruso", advirtió Blinken en una rueda de prensa con Borrell en el Departamento de Estado. Borrell, por su lado, reconoció la tensa y compleja situación que se vive en el este de Europa. "Ciertamente, estamos viviendo los tiempos más peligrosos para la seguridad en Europa desde el final de la Guerra Fría", sostuvo el jefe de la diplomacia europea. UCRANIA CRISIS Más buques rusos llegan al Mediterráneo para mayores maniobras desde 1991 Moscú (EFE).- Otros tres buques rusos de la Flota del Norte llegaron al mar Mediterráneo para las mayores maniobras navales desde la caída de la Unión Soviética en 1991, según informó este lunes la Armada rusa. Son el acorazado "Mariscal Ustínov", la fragata "Almirante Kasatónov" y el destructor "Vicealmirante Kulakov", que cruzaron hace unas horas el estrecho de Gibraltar, según informó la Armada rusa en un comunicado. El pasado día 4, la Armada ya informó de que seis buques de desembarco de las flotas del Norte y del Báltico habían atracado en el puerto sirio de Tartus, que acoge una base naval rusa. UCRANIA CRISIS Kuleba aboga ante Baerbock por la diplomacia, pero tiene sus "líneas rojas" Kiev (EFE).- Ucrania aboga por una solución diplomática de la crisis con Rusia, pero rechaza un diálogo directo con los separatistas prorrusos del Donbás, una de sus "líneas rojas", aseguró este lunes el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba. "He informado a (la titular alemana de Exteriores) Annalena (Baerbock) de que Ucrania tiene sus 'líneas rojas' y no va a renunciar a ellas bajo ninguna circunstancia", dijo Kuleba en rueda de prensa tras la reunión con su homóloga alemana en Kiev. Kuleba precisó que uno de los asuntos que son innegociables para Kiev es todo lo que tiene que ver con su integridad territorial. "No vamos a hacer ninguna concesión en cuanto a la integridad territorial de Ucrania", afirmó. --------- AUSTRALIA ABUSOS SEXUALES Australia pide disculpas a víctimas de abusos sexuales en el Parlamento Sídney (Australia) (EFE).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, pidió este martes disculpas a las políticas y empleadas del Parlamento de Camberra que han sido víctimas de acoso, abusos sexuales y violaciones, en respuesta a una investigación sobre la cultura laboral en la sede del Legislativo de este país."Hemos tratado de silenciar las quejas válidas y justas de la gente porque reinaba el miedo a las consecuencias electorales. Lo siento. Lo sentimos", dijo Morrison en un discurso en el Parlamento de Camberra, donde el líder de la oposición, el laborista Anthony Albanese, y ambas cámaras también se sumaron a las disculpas.Asimismo, el mandatario le pidió disculpas a la exasesora del gobernante Partido Liberal Brittany Higgins, cuya denuncia el año pasado de que había sido violada en 2019 en una de las oficinas del Parlamento por un antiguo compañero de trabajo fue el detonante para que se investiguen los abusos sexuales en ese centro de trabajo. NICARAGUA OPOSICIÓN Condenan a 10 años de prisión a una disidente sandinista en Nicaragua Managua (EFE).- La disidente sandinista Ana Margarita Vigil fue condenada este lunes a 10 años de prisión por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Vigil, que fue presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos), fue declarada culpable el miércoles pasado en el segundo día de una serie de juicios contra dirigentes opositores."El régimen Ortega Murillo la ha sentenciado a 10 años de cárcel por delitos que no ha cometido y por soñar con una Nicaragua en justicia, libertad y democracia, una Nicaragua donde se respeten los derechos humanos", señaló el Cenidh en sus redes sociales. EEUU HONDURAS EEUU revela la inclusión del ex presidente hondureño en su lista de corruptos Washington (EFE).- Estados Unidos desclasificó este lunes la inclusión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) en su lista de corruptos en julio pasado, cuando todavía estaba en el cargo, por su presunta vinculación con el narcotráfico. En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, explicó que la inclusión de Hernández se produjo ante las informaciones periodísticas "múltiples y creíbles" que señalaban que estuvo supuestamente implicado en actos significativos de "corrupción y narcotráfico". Como consecuencia de esta designación, a las personas incluidas en ese listado les queda prohibida la obtención de visados y la entrada en EE.UU. HAITÍ CRISIS Henry rechaza que los opositores puedan nombrar un presidente en Haití Puerto Príncipe (EFE).- El primer ministro de Haití, Ariel Henry, rechazó este lunes que los opositores y los grupos de la sociedad civil tengan el derecho a nombrar a un "presidente interino" en desafío a su autoridad. "Nadie tiene la autoridad ni el derecho de reunirse en un hotel o en el extranjero para decidir en un pequeño comité quién será presidente o primer ministro. Todo esto es una distracción", afirmó Henry en un discurso a la nación, en una comparecencia en la que estuvo arropado por sus ministros. Henry se refirió así a los grupos de oposición del llamado Acuerdo de Montana que, el pasado 30 de enero, nombraron como presidente interino a Fritz Alphonse Jean y eligieron un nuevo Gobierno, desconociendo su autoridad al frente del Gobierno de Haití. VENEZUELA PRENSA La Justicia entrega la sede embargada del diario El Nacional a líder chavista Caracas (EFE).- La Justicia venezolana entregó este lunes al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario venezolano El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político. "En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (...), le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello", publicó El Nacional. Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE.UU. por presuntos nexos con el narcotráfico, y el TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares. COLOMBIA NARCOTRÁFICO ONU controlará desde Colombia operaciones contra droga y delito en 6 países Bogotá (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés) anunció este lunes que instalará en Colombia su sede regional, desde donde supervisará y coordinará las operaciones contra el narcotráfico y delitos en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay. "La creación de una oficina regional nos va a permitir tener un abordaje más efectivo en nuestras operaciones y en las comunicaciones", dijo la directora ejecutiva de la UNODC, la egipcia Ghada Waly, en un acto conjunto con el presidente de Colombia, Iván Duque. La oficina de esta agencia, que se ocupa de temas de narcotráfico y trata de seres humanos, entre otros, liderará las operaciones en Colombia y también supervisará las de los otros cinco países. CANADÁ PROTESTAS Ottawa solicita refuerzos policiales para controlar protestas de antivacunas Toronto (Canadá) (EFE).- La ciudad de Ottawa solicitó este lunes refuerzos policiales, tras declarar el estado de emergencia, para lidiar con las protestas de los antivacunas y de otros grupos radicales que llevan 10 días bloqueando con camiones los alrededores del Parlamento de Canadá. El jefe de la Policía de Ottawa, Peter Sloly, reconoció durante una rueda de prensa su incapacidad para restaurar el orden en la capital e hizo un llamamiento para que se envíen 1.800 efectivos de refuerzo para controlar la situación. En ese sentido, solicitó la ayuda de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Montada y la metropolitana de otras ciudades del país. CORONAVIRUS ============ OMS La pandemia sigue perturbando los servicios sanitarios en un 90 % de países Ginebra (EFE).- Un 90 % de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19, según el último sondeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, el VIH/sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia, de acuerdo con la encuesta, realizada a finales de 2021 en 129 países. CHILE Chile inicia vacunación masiva con cuarta dosis con casos diarios disparados Santiago de Chile (EFE).- Chile comenzó este lunes a vacunar de manera masiva con la cuarta dosis contra la covid-19 a los mayores de 55 años, en momentos en que la variante ómicron está disparando los contagios diarios hasta cifras nunca vistas en la pandemia. "Ómicron tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo", dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien este lunes recibió la cuarta dosis en la región sureña de Los Ríos, donde se encuentra de vacaciones. Chile ha llevado a cabo una de las campañas de inoculación más exitosas del mundo y es uno de los primeros países en apostar por la cuarta dosis, que Israel empezó a aplicar de manera masiva el pasado 2 de enero. RUSIA Rusia registra más de medio millón de casos de covid-19 en tres días Moscú (EFE).- Rusia ha registrado más de medio millón de contagios por coronavirus en los últimos tres días, según los últimos datos ofrecidos este lunes por autoridades sanitarias del país. En las últimas 24 horas en Rusia fueron confirmados 171.905 nuevos casos de covid-19, mientras el domingo se notificaron 180.071 infecciones y el sábado, 177.282. Con todo, la cifra de las muertes por coronavirus continúa a la baja y se situó este lunes en 609 personas, frente a 661 decesos notificados el domingo. En la capital rusa, foco de la pandemia en este país, se notificaron 15.442 casos, en torno a un 18 % menos que en la jornada previa, y se registraron 83 fallecimientos. ---- UE CHIPS Bruselas presenta un plan de 48.000 millones de euros para producir más chip Lovaina (Bélgica) (EFE).- La Comisión Europea presentará este martes un plan con el que prevé movilizar hasta 48.000 millones de euros para que la Unión Europea cuadruplique su producción de semiconductores hasta 2030 y pueda asegurarse el abastecimiento de unos componentes para los que ahora depende de fabricantes asiáticos. "Hoy el 50 % de los semiconductores se producen en Taiwán. Si por una razón u otra Taiwán no pudiera exportarlos, solo harían falta tres semanas para que casi todas las fábricas que tenemos -de automóviles, carne, electrodomésticos- dejen de funcionar, porque no tendrían semiconductores. Esto no es aceptable, tenemos que dotarnos de capacidad para responder a esta eventualidad", dijo este lunes a Efe el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton. EEUU META Meta sopesa cerrar Facebook e Instagram en UE tras el fallo sobre privacidad Washington (EFE).- Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, amenazó con la posibilidad de cerrar sus servicios en los países de la Unión Europea (UE) a causa de una sentencia judicial que le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos.En su último informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa de Menlo Park (California, EE.UU.) explica que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 16 de julio de 2020 podría tener consecuencias para su "capacidad de proveer servicios". "Si no nos permiten transferir datos entre países y regiones en las que operamos, o si nos restringen la capacidad de compartir datos entre nuestros productos y servicios, la capacidad para proveer nuestros servicios podría verse afectada", indicó la compañía que dirige Mark Zuckerberg. JAPÓN BALANZA DE PAGOS Japón anotó un déficit corriente de 2.810 millones de euros en diciembre Tokio (EFE).- Japón registró un déficit corriente de 370.800 millones de yenes (2.810 millones de euros) el pasado mes de diciembre, el primer saldo negativo mensual del indicador en siete años, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Finanzas.El déficit corriente negativo del último mes de 2021 contrasta con el superávit registrado por la tercera economía mundial durante ochenta y siete meses consecutivos hasta noviembre.En el último mes del año pasado la balanza comercial nipona arrojó un déficit de 318.700 millones de yenes (2.418 millones de euros), lo que contrasta con el superávit de 965.000 millones de yenes (7.315 millones de euros) de un año antes. NEUROCIENCIA TRATAMIENTO Un avance científico permite a los parapléjicos andar y practicar deportes Londres/Ginebra (EFE).- Tres personas que habían sufrido una lesión completa de la espina dorsal y se encontraban parapléjicas pueden ahora caminar gracias a un implante que estimula la zona de la médula espinal que controla los músculos del tronco y las piernas, que funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial. Esta técnica, que utiliza "paletas de electrodos" diseñadas específicamente para lesiones de médula, ha sido desarrollada por un equipo suizo de investigadores, que forma parte de un ensayo clínico aún en curso y que demuestra que los tratamientos de estimulación especialmente diseñados para cada paciente, en lugar de otros más generales, resultan en "una eficacia superior y actividades motoras más diversas" incluso en las lesiones medulares más graves. Según publica este lunes la revista Nature Medicine, Grégoire Courtine y Jocelyne Bloch, responsables del experimento, constatan que la estimulación eléctrica de la médula espinal es actualmente una opción terapéutica prometedora para restaurar la función motora en personas con lesión medular. MUSEO THYSSEN El “Mata Mua” vuelve al Thyssen entre expectación y medidas de seguridad Madrid (EFE).- El “Mata Mua” vuelve a descansar desde la noche de este lunes en el Museo Thyssen-Bornemisza tras dos años de ausencia, intensas negociaciones y numerosos retrasos. El cuadro llegó la noche del lunes en una operación marcada por la expectación y fuertes medidas de seguridad. A las 21.17 el convoy que transportaba el cuadro llegó a la pinacoteca madrileña. En la puerta, le esperaba el director del Museo, Guillermo Solana, y numerosos medios de comunicación gráficos que asistieron a su llegada. El "Mata Mua", pieza central del acuerdo entre Carmen Thyssen y el Gobierno por el acuerdo de alquiler de su colección, salió la mañana del lunes a primera hora de Andorra, donde permaneció en un búnker desde que hace dos años la baronesa Thyssen lo sacara del museo madrileño en pleno confinamiento. int-mmg/ga/ics