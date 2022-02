Marc Márquez y Pol Espargaró ante un reto con sus expectativas en máximos

Madrid, 8 feb (EFE).- Los españoles Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos oficiales del equipo Repsol Honda que hoy se ha presentado en la isla de Lombok, en Indonesia, de manera virtual, han destacado el gran reto que tienen ante sí y que se centra en el máximo de sus expectativas, luchar por el título mundial de MotoGP en 2022. Con una Repsol Honda RC 213 V completamente renovada del año 2021 al 2022, ambos pilotos se han mostrado muy convencidos de sus posibilidades, si bien han resaltado que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, aunque sus "sensaciones" con el nuevo prototipo son buenas y ven muchas opciones de conseguir un buen rendimiento con el mismo a lo largo de toda una intensa temporada en la que si la pandemia no lo impide habrá 21 carreras en el calendario de grandes premios. Márquez dijo sentirse muy afortunado de haberse recuperado de su doble visión (diplopía) para poder luchar como siempre a lo largo de toda la temporada, en la que no se plantea otro objetivo más que luchar por el título mundial. En el caso de Pol Espargaró se ha mostrado muy ilusionado por afrontar su segunda temporada en el equipo Repsol Honda, que ahora conoce mucho mejor y que por ello le debe permitir dar un paso en su rendimiento. Espargaró destacó que Honda ha sabido solucionar muchos de los problemas que tuvieron el año pasado con la moto y que eso les permite ser muy optimista ante el inminente inicio de la temporada. Con un intenso "revival" de imágenes de las motos de Honda desde sus inicios en la actual categoría reina del campeonato del mundo de motociclismo y de la última temporada de competición para sus dos pilotos, Marc Márquez y Pol Espargaró, comenzó la presentación en la que el primero en Ketsuhiro Kuwata, máximo responsable del departamento de competición, que confirmó que todo en la Repsol Honda de 2022 es nuevo, desde el motor y el chasis hasta la electrónica. Takeo Yokoyama, otro de los responsables del equipo de HRC, reconoció que para estar temporada han tenido mucho más tiempo para trabajar en sus prototipos tras superar los peores momentos de la pandemia por el coronavirus y la Covid'19. El español Alberto Puig, responsable deportivo del equipo ha destacado que en esta temporada las cosas parecen ir por donde quieren los pilotos y eso quiere decir que se ha he enfocado bien la línea de trabajo para pelear por los objetivos del equipo. Para Puig el invierno ha sido más "claro" que otras temporadas y "afortunadamente" se pudo ver ya en los primeros entrenamientos de Sepang a un recuperado Marc Márquez junto a un pletórico Pol Espargaró. No dudó a la hora de afirmar Alberto Puig que de no ser por la lesión en su hombro y brazo, Marc Márquez habría sido el claro campeón tanto en 2020 como en 2021 y que en algunos momentos la situación del equipo ha sido complicada, aunque para 2022 además de a Márquez destaca el crecimiento de Pol Espargaró, que tiene la velocidad y las armas para estar luchando por buenas posiciones, por el podio, que son las posiciones por las que suelen luchar habitualmente los pilotos del equipo Repsol Honda. Por parte de Repsol, Ana Camps, directora de patrocinios, destacó el papel que la compañía energética tiene dentro de la máxima competición de motociclismo, un banco de pruebas excepcional para el desarrollo e investigación de todos sus productos. Igual de optimista para la temporada se mostraron tanto Santiago Hernández como Ramón Aurín, jefes de mecánicos respectivamente de Marc Márquez y Pol Espargaró, que destacaron el paso adelante dado por Honda con el nuevo prototipo de 2022, con el que tanto ellos como sus pilotos se muestran esperanzados si no se produce ninguna situación anómala.