Manolo Márquez: "Tenemos jugadores con síntomas depresivos"

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El español Manolo Márquez (Barcelona, 1968) entrena al Hyderabad, el actual líder de la Liga india, que se está disputando en la burbuja de la ciudad de Goa, donde los equipos están encerrados en hoteles a causa de la difícil situación que vive el país por la pandemia del coronavirus, algo que, según explica, está comportando problemas de salud mental en algunos jugadores. En una entrevista telefónica con EFE, Márquez explica cómo es el día a día en estas circunstancias, las dificultades para gestionar a los jugadores extranjeros y las complejidades del fútbol indio, que está en crecimiento. Pregunta: ¿Cómo se vive en la burbuja de Goa? Respuesta: Estamos encerrados. Desde que llegó la variante ómicron las restricciones son fuertes. Somos once equipos y cada uno está encerrado en un hotel diferente en Goa. Cada día vemos las mismas caras, hablamos con las mismas personas y comemos lo mismo. Desde aquí vemos la playa y no podemos ir. Tampoco nos dejan bañarnos en la piscina del hotel. P: ¿Por qué son tan estrictas las restricciones? R: Aquí la segunda ola del coronavirus fue una barbaridad. Con la variante delta hubo un millón de muertos. El coronavirus es incontrolable cuando millones de personas viven en la calle y allí tienen su negocio para sobrevivir día a día. P: ¿Cómo es un día en la burbuja? R: Estar en el hotel e ir desde aquí al campo de entrenamiento o al del partido. Nada más. P: ¿Cómo llevan psicológicamente esta situación? R: Tenemos la suerte de que los resultados nos están acompañando y vamos primeros, algo que anima. No me quiero imaginar cómo lo están pasando los equipos que van en las últimas posiciones. La suerte es que los futbolistas indios son muy buenos chicos y, en este sentido, no tienen una actitud tan competitiva como los europeos. No crean problemas si no juegan. Imagínate a alguien muy competitivo encerrado cinco meses en un hotel sin jugar. P: Pero en la plantilla del Hyderabad hay seis extranjeros, cuatro de ellos españoles. R: La normativa de la Liga india tan solo deja tener seis extranjeros en la plantilla y cuatro en el campo. A veces prefiero que haya alguno lesionado para que no se creen problemas por no jugar, porque los seis son los mejores jugadores de la plantilla. Así es más fácil gestionar la situación. P: ¿Alguno de los jugadores extranjeros ha pensado en regresar a su país teniendo en cuenta la situación de la pandemia? R: Sí, algún jugador ha tenido ganas de irse. Tenemos jugadores con síntomas depresivos y hay un chico que va a ser padre en España ahora en febrero. Se le ha pasado por la cabeza dejar el club. Por suerte, la fase regular de la liga termina a principios de marzo y la fase final, en la que probablemente estaremos, el 20 de marzo. Los jugadores indios comparten habitación para no estar cinco meses solos, aunque eso incrementa las posibilidades de contagio. P: India es un país que da mucha importancia a la mente. ¿Eso se nota en el fútbol? R: Es el gran país del yoga y hay muchas lenguas y religiones, pero esto no se traduce en el deporte. Los jugadores de fútbol indios tienen altibajos emocionales y si fallan dos pases ya no se levantan anímicamente durante el resto del encuentro. Aquí triunfaría un psicólogo deportivo de alto nivel. P: A pesar de que los partidos se disputan en una sola ciudad y a puerta cerrada, ¿las aficiones siguen con interés esta edición de la Liga? R: Sí, la Liga está muy bien montada a nivel mediático. Se nota que la Premier League tiene mucha influencia aquí y las retransmisiones televisivas son muy buenas. Aunque el fútbol es el tercer deporte en la India, después del críquet, que es el primero con mucha diferencia, y el kabaddi. El Hyderabad, de todas maneras, es de los equipos con menos afición porque es nuevo. P: ¿Cuál es el nivel de la Liga india? R: El nivel futbolístico está creciendo, pero el coronavirus ha provocado que los equipos hayan estado siete meses sin jugar entre la pasada edición de la Liga y la actual. Y la India tiene 20 países dentro de un país. En algunas partes hace sol, en otras nieva, tiene fronteras con ocho países, unos viven en ciudades, otros en montañas perdidas en el mapa, etcétera. Esto provoca que entre temporadas algunos jugadores puedan entrenar en condiciones y otros tengan que buscarse la vida para hacerlo en medio de la nada. P: ¿La selección de la India tiene posibilidades de clasificarse para un Mundial a medio o largo plazo? R: En mi equipo tengo tres o cuatro jugadores que son fijos con la selección. A largo plazo podrían jugar un Mundial, pero el problema es que Asia no cuenta con muchas plazas. Y selecciones como China, Japón, Corea del Sur, Qatar y Australia ahora mismo están a años luz. De todas maneras, veo factible que en poco tiempo India pueda estar entre las 10 mejores de Asia. P: ¿Cómo es la vida en la India? R: Es un país en el que tiene mucha importancia la jerarquía, en el que hay muchas sumisiones y en el que el jefe trata muy mal al inferior. Pero, en general, son muy buena gente. No tienen nada y te lo dan todo. Y hay muchos contrastes, a veces te parece que estás en el siglo XVII y otras en el siglo XXII. Son una potencia mundial a la hora de formar médicos y también una potencia tecnológica. P: ¿Qué le ha sorprendido más? R: Es un país que tienes que visitar por lo menos una vez en la vida, pero debes estar preparado para las realidades que te vas a encontrar. Por ejemplo, nosotros teníamos una gata blanca como mascota del equipo y se paseaba todo el día por el hotel, entraba en las habitaciones, le dábamos de comer… era muy querida. Y un día se la comió una serpiente y fue un drama. EFE 1011955 sej/gmh/og