Mandataria neozelandesa advierte de que la pandemia no termina con la ómicron

Sídney (Australia), 8 feb (EFE).- La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, advirtió este martes de que la pandemia de la covid-19 no termina con la variante ómicron del virus y que posiblemente surjan nuevas variantes en el futuro. Ardern, aclamada por su dura política contra la pandemia, incidió en su primer discurso del año en el Parlamento en que las autoridades deben continuar preparadas ante próximos brotes del virus. "(La pandemia) no ha terminado, pero eso no significa que no podamos seguir adelante y realizar progresos", apuntó la mandataria, que en los últimos meses ha perdido parte de su popularidad entre el electorado. Durante el discurso de la primera ministra, centenares de personas se manifestaban fuera del Legislativo para reclamar el fin de todas las restricciones implementadas contra la pandemia y la política de vacunación, obligatoria para algunos sectores laborales. "El consejo de los expertos es que ómicron no será la última variante que afrontaremos este año", dijo en el Parlamento Ardern, después de afirmar esta mañana en una entrevista con Radio New Zealand que el país podría registrar entre 10.000 y 30.000 casos diarios en marzo si continúa aumentando el brote vinculado a ómicron. Nueva Zelanda, que hoy registró unos 200 nuevos casos, ha aplicado algunas de las medidas más férreas del mundo para tratar de evitar la crisis sanitaria mundial, entre ellas un estricto cierre de fronteras y cuarentena para los nacionales retornados que ha impedido a muchos neozelandeses volver a su país. Estas duras políticas se han mostrado efectivas y el país -de 5 millones de habitantes- acumula desde el inicio de la pandemia unos 18.200 casos confirmados de la covid-19, incluidas 53 muertes, unos números bajos comparados a los de otras naciones. Nueva Zelanda anunció la semana pasada un plan de cinco etapas para reabrir sus fronteras que comenzará el 28 de febrero, para neozelandeses con la pauta completa de la vacuna y que deberán confinarse en sus hogares por diez días, y terminará en octubre. EFE wat-nc/esj/ah