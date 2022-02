Macron propone a Putin "nuevos mecanismos de seguridad" para Europa

Moscú, 7 feb (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó hoy por "nuevos mecanismos de seguridad" para estabilizar la situación en Europa tras reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, que exige a Occidente garantías a largo plazo. "Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa", dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras más de cinco horas de negociaciones con su homólogo ruso. Macron, que se reunirá el martes en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que "los próximos días serán determinantes". "Necesitamos construir nuevos mecanismos", señaló, aunque matizó que sin revisar los acuerdos pergeñados durante los últimos 30 años ni los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los países europeos. El líder francés instó a "llegar a acuerdos sobre medidas concretas para estabilizar la situación y conducir a una desescalada" en la frontera con Ucrania. Se mostró comprensivo con las preocupaciones rusas, pero también recordó que Moscú tiene 125.000 soldados en la frontera con Ucrania. "El presidente Zelenski es el presidente de un país en cuya frontera hay 125.000 soldados. Por eso, está inquieto", dijo. Por su parte, Putin alabó "algunas de las ideas y propuestas" del líder francés para forjar un acuerdo de seguridad que contente a todos los países del continente. Y destacó que él y Macron acordaron hablar por teléfono en cuanto concluya su visita a Kiev y Berlín, donde se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz. "Por nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo", dijo. En cuanto a las tensiones militares en la frontera con Ucrania, acusó a Kiev de concentrar 150.000 soldados en la línea de separación de fuerzas del Donbás, escenario de un conflicto desde 2014. Volvió a criticar la política de puertas abiertas de la OTAN y responsabilizó a EEUU de una interpretación "libre" del artículo 10 sobre el ingreso de nuevos miembros en su seno. "¿Quiere usted combatir con Rusia? ¿Quiere que Francia combata contra nosotros?", le replicó a un periodista francés. Y advirtió hoy de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear". "No les dará tiempo ni a parpadear", alertó.