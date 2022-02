Macron celebra consultas con Zelenski tras maratoniana reunión con Putin

Kiev, 8 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, celebra hoy consultas con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras una maratoniana reunión en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que pidió acuerdos que conduzcan a una desescalada de las tensiones en torno a Ucrania. "Los próximos días serán determinantes. Entablaremos un diálogo con todos los participantes y estoy seguro de que lograremos un resultado. No será fácil, pero estoy seguro de que lo lograremos", dijo Macron en una rueda de prensa conjunta con Putin. El mandatario francés subrayó la necesidad de crear "nuevos mecanismos que garanticen la estabilidad en la región" y presentó al jefe del Kremlin "varias variantes", que no desveló, para "evitar una guerra". En todo caso, subrayó que el nuevo orden debe edificarse "sin revisar" los acuerdos alcanzados durante los últimos 30 años ni los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los países europeos. Putin, a su vez, insistió en su exigencia de garantías de seguridad a largo plazo para Rusia, que ha sido ignoradas por Estados Unidos y la OTAN. "Por nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar un compromiso que satisfaga a todos. En las propuestas que enviamos a la OTAN y a Washington no hay ni un solo punto que consideremos irrealizable. Ni uno solo", dijo. Las demandas de Rusia incluyen, entre otros, el compromiso jurídicamente vinculante de que ni Ucrania ni ninguna otra antigua república soviética nunca será aceptada en la OTAN. Moscú ha advertido de que adoptará "medidas político-militares" en caso de que no se tomaran en cuenta sus preocupaciones por el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre el rechazo a sus exigencias. "Si Ucrania ingresa en la OTAN e intenta recuperar Crimea por vía militar, los países europeos se verán arrastrados a un conflicto militar con Rusia", advirtió Putin, que subrayó que en este "no habrá vencedores", tras recordar que Rusia es una gran potencia nuclear. Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, aseguró que Kiev aboga por una solución diplomática al conflicto con los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, pero advirtió de que no negociará directamente con ellas, algo en lo que insiste Moscú. "He informado a (la titular de Exteriores de Alemania) Annalena (Baerbock) de que Ucrania tiene sus 'líneas rojas' y no va a renunciar a ellas bajo ninguna circunstancia", dijo Kuleba en rueda de prensa tras reunirse con su homóloga alemana. El jefe de la diplomacia ucraniana recalcó que la integridad territorial de Ucrania es innegociable y que solo el pueblo ucraniano puede decidir el futuro de Ucrania, en alusión a su aspiración de ingresar en la Unión Europea y la OTAN. EFE fss/bsi/cae/alf