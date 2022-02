Lucas Eguibar: "¿Que si firmo un bronce? .... yo creo que no"

Adrian R. Huber Madrid, 8 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross, partirá entre los favoritos al oro olímpico en esta prueba del snowboard de los Juegos de Pekín 2022, que se disputará el próximo jueves (noche del miércoles al jueves en horario centroeuropeo) en Zhangjiakou. En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde China, el campeón vasco, doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada), que este miércoles cumple 28 años y que en China disputa sus terceros Juegos Olímpicos, explica cómo afronta las últimas horas antes de la que puede ser la prueba más importante de toda su carrera deportiva, con miras a la cuál afirma que "no firmaría" el bronce. Pregunta: ¿Está ante la carrera más importante de su vida? Respuesta: Pues sí. Te diría que sí. Pero también lo estaba en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur, hace cuatro años) y en los de Sochi (Rusia, hace ocho). Estoy en las carreras más importantes de nuestra vida, que son las de los Juegos Olímpicos, por supuesto. P: ¿Cómo va de sus molestias en la espalda? ¿Qué tal se encuentra? R: Me encuentro bien, pero me estoy adaptando al circuito, que me está costando un poquito. Hoy estuve bastante lento, pero sé lo que he hecho mal y mañana puedo estar bastante mejor. P: Hace justo un año logró su triunfo más importante hasta la fecha, al ganar el título mundial en Idre Fjäll (Suecia. ¿Ser el actual campeón del mundo le añade presión? ¿Se la quita? ¿Le da igual? R: Me da igual; porque eso es algo de la temporada pasada. Y aunque fuera de esta misma, cada carrera es distinta. Todos comenzamos de cero. A mí eso me da igual. P: El austriaco Alessandro Hämmerle ha ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo, que usted ganó en 2015. ¿Será él su principal rival este jueves? ¿Quiénes cree que estarán en la lucha? R: Será uno de ellas. Aquí hay gente que está bastante fuerte. Alessandro es uno de ellos, por supuesto, pero también está (el alemán) Martin Noerl, está (el canadiense) Eliot Grondin... aquí hay gente que está muy fuerte, últimamente. P: ¿Cómo es el circuito olímpico? ¿Le gusta? ¿Cree que le puede venir bien? R: Sinceramente, creo que hay bastante diferencia, para 'goofys' y para 'regulars'; los que van con el pie izquierdo delante ('regulars') tienen algo más de ventaja; porque hay dos curvas que son bastante cerradas y que les pillan de cara. Y a mí, que voy con el derecho delante ('goofy') me pillan de espaldas. Y esas dos curvas me perjudican un poquito. Ha habido bastantes quejas por eso; y yo, que fui el que probó la pista, también lo hice. No han hecho nada y ha habido más quejas, todavía. Espero que lo hagan y que esas diferencias se reduzcan. P: Competirán sobre un circuito íntegramente de nieve artificial. ¿La nieve artificial puede influir? ¿Hasta qué punto? R: Es artificial, pero lo que más esta cambiando es que un día hay más humedad y otro día, no. Y eso es un lío para el asunto de las ceras, que son completamente diferentes. Yo apenas lo noto; de hecho, cada día está más rápida la pista. Cada vez que pasamos, se hace más rápida. Pero las ceras son completamente distintas de un día para otro. Probamos unas cosas que de un día para otro, de repente ya no sirven. A Marco (Mihic, esloveno), el 'skiman', lo están volviendo loco. Pero bueno, eso es así para todos. P: ¿Firmaría un bronce? ¿O sólo le vale ganar? R: (duda) No sé... sinceramente. Creo que estoy compitiendo muy bien últimamente, sólo que en esta pista no me estoy encontrando cómodo. ¿Si lo firmaría? Creo que no. Yo creo que ha sido así toda mi vida: luchar siempre. Y cuando me he caído, me he levantado. Si toca, toca. Y si no, pues no. Pero voy a intentarlo y voy a luchar; y creo que si se lucha se puede conseguir algo. Si no me molestan los rivales y esas cosas. P: ¿Cómo han sido estos días en China? ¿Está siendo tan estricto todo el protocolo covid como parecía o sólo lo fue al principio? R: Sí. Cada día hay que hacer una PCR y cada día te toman la temperatura. Luego eso, tienes que llevar la mascarilla hasta cuando estás en la salida. Luego creo que es bastante normal. Ellos van siempre con esos trajes (EPI's: equipos de protección individual) y siempre tienes que darte el gel hidro-alcohólico y todas esas cosas; pero es como en todos los sitios. P: Su técnico, el austriaco Mario Fuchs, dio positivo y no pudo viajar a China. ¿Cómo se han apañado, hasta ahora, sin él? R: Al final, con toda la tecnología que hay hoy en día, enviamos al momento los vídeos. Tenemos cámaras con wifi: de las cámaras las pasamos al móvil; y con el móvil las mandamos por 'whatssap'. A los 30 segundos, mi entrenador ya me ha mandado el 'feedback'. Y para cuando llego arriba otra vez, ya tengo el 'feedback' de mi entrenador y no sólo tengo mi vídeo, sino el vídeo de todos los demás; y ves lo que están haciendo. Sí es importante que no esté el entrenador, porque si está, está viendo todo lo que hace la gente. Hay cosas que en video parecen de una manera y en realidad son algo diferentes. Pero Mario nos está ayudando bastante desde su casa, sí. P: ¿Qué es lo que más le está gustando de estos Juegos? ¿Qué es lo que menos? R: Sí que estoy disfrutando un poco, pero al final estoy bastante centrado en lo mío. Lo que menos me gusta creo que es la comida, por lo menos en la Villa en la que estoy yo es bastante precaria. Deja bastante que desear. Pero lo que menos me gusta aún es que mi habitación tiene la calefacción en el suelo; está a treinta grados y no se puede modificar. En otras sí, pero en la mía no. La única solución es que abra la ventana, me dicen. Pero fuera está a veinte bajo cero a veces y dentro a 30. Pero le estoy pillando el truco para coger la temperatura correcta. Los primeros días era una pasada, ahora ya sé el tiempo que tengo que abrir la ventana. los primeros días no pude descansar, casi. Pero en general, estoy disfrutando mucho por estar aquí; y lo estamos pasando todo lo mejor que podemos, porque primero estamos concentrados en lo nuestro. Y, eso, lo de siempre: ves a otros deportistas que habitualmente sólo ves por la tele. Y el ambiente es muy bueno, como siempre. Aunque por el tema de la covid todo es diferente a otras veces, hay más distancia y todo eso. Ahora ha calentado algo, pero los primeros días hacía tantísimo frío que tenías que ir corriendo a todos los sitios. Hacía 18 grados bajo cero y con mucho viento, lo que hacía que la sensación térmica fuese aún peor; y tenías que ir corriendo, por ejemplo, desde donde tenemos las habitaciones hasta el comedor. Y no veías a casi nadie por la calle. Ahora ya empiezas a ver a alguien más. Es un poco triste, creo que hay mucha diferencia entre los Juegos de verano y los de invierno; en los de verano debe de haber un ambiente muy, muy bueno. Los de invierno, con estas temperaturas no hay nadie (ríe). EFE arh/og