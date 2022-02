Los Suns, los Heat, los Warriors y los Raptors enseñan los dientes

Los Ángeles (EE.UU.), 7 feb (EFE).- Noche de consolidación de los favoritos y sin sorpresas en la NBA. Los Phoenix Suns, los Miami Heat y los Golden State Warriors (nueve victorias seguidas) ganaron con claridad sus partidos mientras que algunos aspirantes destacados, como los Toronto Raptors (seis triunfos consecutivos), confirmaron su buen momento. BULLS 124 - SUNS 127 Pese a lo engañoso del resultado final, los Phoenix Suns, que tienen el mejor balance de la liga, doblegaron con autoridad a los Chicago Bulls en un partido que en el tercer cuarto ya ganaban por 27 puntos y en el que solo al final se relajaron cuando ya estaba la victoria garantizada. Devin Booker (38 puntos con 14 de 23 en tiros) lideró el espléndido y muy coral ataque de los Suns, que anotaron el 54,4 % de sus tiros y cuyos titulares sumaron al menos 10 puntos por cabeza. En los Bulls, que han caído a la tercera posición del Este, estuvieron demasiado solos DeMar DeRozan (38 puntos) y Zach LaVine (32 puntos y 8 asistencias). THUNDER 98 - WARRIORS 110 Cada vez más reconocible en su juego tras volver de su calvario de lesiones, Klay Thompson (21 puntos) fue fundamental para que los Golden State Warriors se impusieran a domicilio a los Oklahoma City Thunder y sumaran su novena victoria seguida. Luguentz Dort (26 puntos) fue el máximo anotador de unos Thunder que sufrieron el 50 % de acierto en tiros de campo de los Warriors y que no supieron hacer valer su dominio en el rebote (50 frente a 40). WIZARDS 100 - HEAT 121 Los Miami Heat se aprovecharon del tropiezo de los Chicago Bulls para abrir distancia como líderes del Este tras dominar de principio a fin en su victoria contra los Washington Wizards, que no levantan cabeza y que solo han ganado 2 de sus últimos 10 encuentros. Bam Adebayo (21 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Heat en los que siete jugadores sumaron al menos 10 puntos en tanto que Corey Kispert (20 puntos y 6 rebotes) encabezó a los Wizards. El brasileño Raul Neto jugó 12 minutos en los Wizards en los que consiguió 2 puntos, 2 asistencias y un robo. HORNETS 101 - RAPTORS 116 Dos equipos con tendencias opuestas se cruzaron esta noche en el partido que los Toronto Raptors se llevaron con contundencia para sumar su sexta victoria seguida mientras que los alicaídos Charlotte Hornets encadenaron su quinta derrota consecutiva. Pascal Siakam rozó el triple-doble (24 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias) para unos Raptors que en el segundo cuarto ya dominaban el encuentro por 23 puntos. Miles Bridges (25 puntos y 6 rebotes) mandó en unos Hornets que se están desinflando a gran velocidad en el Este. JAZZ 113 - KNICKS 104 Los Utah Jazz sufrieron ante los New York Knicks pero supieron rehacerse en el último parcial (31-18) para sumar su tercera victoria seguida y enderezar así su rumbo tras un enero infernal en el que ganaron 4 partidos y perdieron 12. Donovan Mitchell (32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) se impuso a Julius Randle (30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) y los Knicks se están hundiendo en el Este con 3 derrotas seguidas y solo 2 victorias en sus últimos 10 encuentros. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (35-20) 2.- Milwaukee Bucks (34-21) 3.- Chicago Bulls (33-21) 4.- Cleveland Cavaliers (33-21) 5.- Philadelphia 76ers (32-21) 6.- Toronto Raptors (29-23) 7.- Brooklyn Nets (29-24) 8.- Boston Celtics (30-25) 9.- Charlotte Hornets (28-27) 10.- Atlanta Hawks (25-28) 11.- Washington Wizards (24-29) 12.- New York Knicks (24-30) 13.- Indiana Pacers (19-36) 14.- Detroit Pistons (12-41) 15.- Orlando Magic (12-43) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (43-10) 2.- Golden State Warriors (41-13) 3.- Memphis Grizzlies (37-18) 4.- Utah Jazz (33-21) 5.- Dallas Mavericks (31-23) 6.- Denver Nuggets (29-24) 7.- Minnesota Timberwolves (28-25) 8.- Los Angeles Clippers (27-28) 9.- Los Angeles Lakers (26-28) 10.- New Orleans Pelicans (21-32) 11.- Portland Trail Blazers (21-33) 12.- San Antonio Spurs (20-34) 13.- Sacramento Kings (20-35) 14.- Oklahoma City Thunder (17-36) 15.- Houston Rockets (15-38). PRÓXIMA JORNADA (martes 8 de febrero) Philadelphia 76ers - Phoenix Suns Atlanta Hawks - Indiana Pacers Brooklyn Nets - Boston Celtics Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers New Orleans Pelicans - Houston Rockets Dallas Mavericks - Detroit Pistons Denver Nuggets - New York Knicks Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers - Orlando Magic Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves.