Los españoles podrán salir a la calle sin mascarilla desde el próximo jueves

Madrid, 8 feb (EFE).- Los españoles podrán salir a la calle sin mascarilla a partir de próximo jueves, según aprobó este martes el Gobierno, en vista de que la sexta ola de coronavirus está en descenso desde hace días. No obstante, se tendrá que usar en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o, si se está sentado, no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros. Cuando haya aglomeraciones en la calle, será los distintos gobiernos regionales los que decidan qué instrucción dan a los ciudadanos. También los niños podrán jugar en los patios de los colegios sin el cubreboca durante los recreos, aunque estén juntos, un alivio para los más pequeños. "Esta vez sí, los niños y niñas podrán estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin mascarillas", anunció hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al fin de esta restricción. CON EL ROSTRO AL DESCUBIERTO España, que ha tenido una de las normativas más restrictivas durante lo más grave de la pandemia, "liberó" a los ciudadanos del uso de la mascarilla el pasado mes de junio, tras 400 días, cuando la incidencia quedó reducida a menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Sin embargo, la explosión de una sexta ola, que se inició en octubre, hizo que el Gobierno volviera a imponer el uso del cubreboca en el mes de diciembre, a las puertas de la Navidad, cuando la incidencia de la pandemia estaba disparada y además, se sucedían las reuniones de amigos y familiares con motivo de las fiestas. Ya entonces el gobierno dijo que esa medida, criticada por algunos sectores como ineficaz, sería por el tiempo mínimo indispensable para tratar de contener el auge de casos por el avance de la variante ómicron. Desde el próximo jueves se podrá salir a la calle con la cara descubierta, incluso en calles donde haya aglomeraciones, cosa que no ocurría el pasado verano, que sí había que llevar mascarilla en ese supuesto. Nada cambia en espacios cerrados, según recordó hoy el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa, donde es obligatorio su uso, así que habrá que llevarla en el transporte público, en tiendas, museos, bibliotercas, centros escolares, sanitarios.... Aunque España cuenta con la ventaja de su alta cobertura vacunal, "la prudencia debe seguir primando en estas circunstancias", dijo Rodríguez al ser preguntada por el uso de las mascarillas en interiores. LA PANDEMIA SIGUE A LA BAJA Mientras se relajan las restricciones, los casos de Covid-19 continúan a la baja y este martes la incidencia acumulada bajó 104 puntos, aunque se mantiene por encima de los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, notificaron 43.831 nuevos contagios y se sumaron 361 muertes al recuento oficial. El total de decesos certificados por covid-19 durante la pandemia asciende a 94.931 y los casos confirmados supera los 10,4 millones. Pese a estos datos tan contundentes, debido a la expansión de la variante ómicron, la transmisión descendió en todas las regiones en los últimos cuatro días. EFE nac/ma /vh